好车容易创始人服药自杀，遗书曝光：做网约车是我这辈子最错误的决定

近日，网传山西好车容易汽车销售服务有限公司（以下简称“好车容易”）创始人闫宝才于12月26日下午，在家中服用头孢等药物及白酒自杀，后被紧急送往附近医院抢救。猎云网第一时间联系到好车容易公司经理老贾，其表示情况属实，目前闫宝才已脱离生命危险，但仍有轻生想法。

（闫宝才住院治疗，图片由好车容易公司提供）

闫宝才遗书曝光：后悔做网约车！

据企查查信息显示，山西好车容易汽车销售服务有限公司成立于2017年6月，主要经营范围包括汽车及配件销售、二手车经纪、汽车租赁、代办机动车上户、汽车信息咨询服务等。闫宝才持股49%，为法定代表人。

（山西好车容易汽车销售服务有限公司股东信息，截图来源企查查官网）

在自杀前，闫宝才写下了一封遗书，被非法营运的网约车逼死，闫宝才呼吁：“别做网约车了，这是我这辈子最傻逼的一个决定。”他表示，即使自己网约车租赁公司名下的网约车辆均拥有“双证”也无法与滴滴合作，但没有取得政府发放的合法证件的车辆却可以接入滴滴。“利用大量的非法运营车辆垄断市场，给合法网约车设置不可逾越的障碍，以运力过剩为理由，拒绝合法运力公司合作，不让这些合法车辆使用滴滴平台，等于给这些合法车辆判了死刑。”

闫宝才在遗书中三问滴滴：

一、把所谓的过剩的运力车牌号，每天发生的真实订单，不弄虚作假的发给国家监管部门，让监督者清楚的看一看有多少黑车，每一天有多少非法营运？

二、既然承诺黑车司机被罚由滴滴报销罚款，是不是公然组织鼓励非法营运？

三、设置所谓的配额制度，卡控合作的合规运力公司，全国拒绝新的合规运力公司加入，却让无证车辆随意注册营运，是否是真正打击的是政府的发放的合法牌照？扰乱市场经济秩序，侵害合法企业利益，是不是黑车非法营运最大的保护伞？

由于好车容易公司车辆无法注册滴滴平台，合法司机收益大幅下降，导致大量司机退租，司机与公司的矛盾日益凸显，公司经营受到巨大压力。最终，闫宝才选择自杀，希望通过自己的命来为公司和司机师傅们发出最后的呐喊。

闫宝才在遗书的最后请求政府鼓励合法公民自发打击黑车非法营运，请求政府对无证黑车发单的平台给予重罚。

（闫宝才遗书，图片由好车容易公司提供）

黑车盛行，网约车运营商之殇

根据好车容易公司发布在官方公众号“山西网约车之家”的声明来看，在今年1、2月，公司向太原滴滴分公司提出了合作申请，但是得到的答复是材料上报，之后并未回复。

（好车容易公司向太原滴滴分公司提出合作申请，但一直未收到回复，图片由好车容易公司提供）

老贾告诉猎云网，此前，公司曾在晋中市与滴滴签约CP合作商，但是由于滴滴未在晋中市取得网络预约出租车经营许可证，导致当地的业务无法正常开展，今年8月，滴滴提出解约。

好车容易公司提出希望业务转入太原，但在按照滴滴要求的流程提交系列材料后，滴滴并未回复。此后，好车容易公司多方联系滴滴，最终，滴滴给出了拒绝理由，“运力过剩”。

今年7月，滴滴正式推出网约车开放平台，开放平台将向第三方出行服务商开放。同时，小桔车服宣布组织架构升级，小桔租车升级为小桔租车平台，组织架构调整后，汽车开放平台并入小桔租车平台。

这对于滴滴的CP运营商来说，不是好消息。

一方面，小桔租车升级后，用户可以直接在滴滴APP内的“小桔租车”入口下单选择租车服务，随取随还，无论是新能源车还是燃油车，都不需要用户在还车时加油或充电，并且费用比打车低，这意味着小桔租车的上线必然会稀释一部分网约车司机的订单。

另一方面，滴滴相继宣布北汽新能源、比亚迪、长安汽车、东风乘用车等汽车厂商达成战略合作，共同建设面向未来的新能源共享汽车服务体系。可见，未来车企将会成为滴滴最大的CP，传统的运营商面临更严峻的形势。

在网约车发展初期，传统运营商填补了滴滴在运力上的不足。彼时，滴滴需要依赖于运营商，但随着滴滴市场占有率越来越大，运营商反过来需要依赖于滴滴的订单获得客源。

双方的地位产生对调，传统运营商与滴滴的合作也越来越难。老贾透露，现在与滴滴签约CP合作，需要一定的资源关系和大额的费用，此前晋中的合作也产生了这些费用。

在进入滴滴平台失败后，最终，好车容易转而与首汽约车太原分公司签订合作协议，成为首汽约车太原市的运力公司。同时接入高德、小牛快跑等网约车预约平台，并且开拓自营城际线路业务，与当地酒店、旅行社等合作，试图通过多元化的业务给司机增加收入。

但滴滴拥有出行市场八成的市场份额，无法进入滴滴平台对好车容易公司的司机来说缺失了重要的接单平台。

据老贾提供的数据，太原市共有1万左右的车辆依法取得了《网络预约出租车运输证》，但是从市场供给上来说，太原所有平台，尤其是滴滴平台保守估计营运网约车辆在3万台以上，这意味着太原市目前非法营运的车辆至少是合法车辆的两倍以上，而且多数为不符合网约车细则要求的车辆。

老贾透露，公司司机此前在晋中接滴滴平台单时，由于滴滴并未被当地准入，司机被罚款一万元，事后，滴滴平台报销了这一万元。

非法营运车辆大幅增加，导致合法司机的利益受到损害，“每天在车里工作12个小时以上却得不到相应的回报，除去月供，电费，保养维修等基本开销，一个月工作360个小时只能赚到4-5000元，相对于巨大的劳动付出和身体损耗收入完全不成比例。”

（好车容易公司的网络预约出租汽车运输证，由好车容易公司提供）

据老贾表示，目前，司机和公司的诉求一致，希望政府和平台能够兑现承诺，清退不合规车辆，清退黑车，保证合规司机合规车辆的利益。

（太原网约车司机自发维权，图片由好车容易公司提供）

猎云网就此事向滴滴官方求证，其表示正在向太原分公司了解情况，仍在调查此事中，截至发稿前，滴滴官方并未正式回应。