今年10大慈善捐赠：巴菲特36亿美元仅排第二

北京时间30日消息，《福布斯》统计了2019年公开报道过的大笔慈善捐赠和捐赠承诺，排列出前10大捐赠，“股神”巴菲特今年捐出了价值36亿美元的股票，但在今年的榜单上仅排第二。据《福布斯》估计，巴菲特迄今为止的捐赠总额已超过380亿美元。

今年榜单排名首位的是印度科技富豪、Wipro软件公司董事长阿齐姆·普莱姆基（Azim Premj）。他今年3月宣布捐出公司价值76亿美元的股票，以支持慈善事业。加上这笔捐赠在内，普莱姆基总计已向他的专注教育事业的慈善机构——阿齐姆·普雷姆吉基金会捐赠了210亿美元，其中包括Wipro的67%股份，价值150亿美元。这位73岁的富翁由此成为亚洲最大慈善家，并跻身全球5大慈善家行列，与比尔盖茨、乔治-索罗斯和沃伦-巴菲特同列。

以下是今年排名第3至10的捐赠：

3.加州农业大亨、亿万富翁斯图尔特和琳达-瑞斯尼克夫妇（Stewart and Lynda Resnick），今年9月这对夫妇宣布向加州理工学院捐赠7.5亿美元，用于研究气候变化。这是该校历史上收到的最大单笔捐赠。

4.信用卡大亨丹尼-桑福德（T.Denny Sanford）今年10月宣布向加州国立大学（National University in California）捐赠3.5亿美元，总计已向该校捐款5亿美元。为感谢他的慷慨捐赠，这所大学决定从明年7月开始，改名为桑福德国立大学。桑福德迄今已捐增了近20亿美元，其中大部分捐给了医疗和教育事业。

5.菲利普·特里-拉根和苏珊-拉根夫妇，承诺向麻省总医院捐赠2亿美元，建设一个疫苗研究中心。

6. 黑石集团联合创始人苏世民（Stephen Schwarzman）向牛津大学捐赠1.88亿美元。

7.已故化工大亨亨斯迈（Jon M.Huntsman）的家族承诺捐赠1.5亿美元，资助犹他大学学生和犹他州农村居民的心理健康研究和服务。

8.瑞士医疗设备大亨Hansjoerg Wyss向哈佛大学捐赠1.31亿美元。

9.对冲基金大佬肯尼斯-格里芬（Kenneth Griffin）向芝加哥科学与工业博物馆捐赠1.25亿美元。

10.慈善家桑迪和琼-韦尔（Sandy and Joan Weill）夫妇承诺捐赠1.09亿美元，在加州大学旧金山分校、加州大学伯克利分校和华盛顿大学发起一项研究计划，以寻找治疗阿尔茨海默氏症等脑部疾病的方法。

其他数额可观的慈善捐赠包括：微芯片亿万富翁亨利·萨缪利（Henry Samueli）承诺向加州大学洛杉矶分校的工程学院捐赠1亿美元；亿万富翁埃利·布劳德（Eli Broad）承诺向耶鲁管理学院捐赠1亿美元；桥水基金创始人瑞·达利欧（Ray Dalio）承诺向康涅狄格州陷入困境的公立学校捐赠1亿美元；波多黎各亿万富翁奥兰多·布拉沃（Orlando Bravo）向他的布拉沃家庭基金会捐赠了1亿美元，以资助波多黎各的创业项目。

还有一些数额不到1亿美元但也成为新闻头条的捐赠，包括亚马逊创始人杰夫-贝佐斯捐赠9850万美元帮助无家可归者；私募股权大亨罗伯特-史密斯（Robert F.Smith）承诺捐赠3000万美元，帮助其母校莫尔豪斯学院的2019届毕业生偿还全部学生贷款。