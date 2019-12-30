【IT之家评测室】亚马逊Kindle Oasis第三代体验

科技的进步让人类的生活节奏越来越快，这样的改变却让两件事情离我们越来越远——书写和阅读——人类文明得以流传最重要的两个行为。这样的进步让人类已经失去了向往慢生活的乐趣，特别是阅读，这应该是慢生活方式最好的一个体现，但是对于我们来讲，这却成为了生活中的一种奢望。我们每天接触大量快而短的信息，却没有认真沉下心来阅读那些更好的更优质的文学作品，甚至于说，书店的存在只是很多人打卡发朋友圈的一个目的地。



还好，科技的进步没有让人类直接在脑门儿上留一个USB口，复制粘贴自己喜欢的内容。尽管科技一直在进步，人类的阅读能力却并没有太多的提升，技术的革新让文字有了新的传播形式，虽然纸张带来的阅读乐趣是电子产品无法比拟的，但是对于真正热爱阅读的人来讲，电子书阅读器绝对是现阶段文字阅读更好的形式，相比于平板电脑，电子书阅读器体积更小，更轻便；相比于手机，电子书阅读器有一个不错的观看体验，同时也能更好的保护视力。电子书阅读器也因此成为那些热爱阅读人的新选择。

虽然电子书阅读器市场并不像手机市场那么火热，但是亚马逊一直在这条路上坚定的走着，IT之家已经拿到最新款的亚马逊Kindle Oasis电子书阅读器，一起来看看它具体的使用体验吧。

IT之家拿到的这款亚马逊Kindle Oasis电子书阅读器是Oasis第三代产品，其屏幕尺寸为7英寸，支持IPX8防水，同时拥有32GB的存储空间。

其实使用电子书阅读器进行文字阅读，最重要的还是那块电子墨水屏，亚马逊Kindle Oasis的这款屏幕显示效果非常细腻。相比于其他的电子书阅读器屏幕的“辣眼”屏，Oasis在显示效果上可以说已经达到非常高的水平了。这种高分辨率的体验非常接近纸书的阅读，或者智能手机的黑白护眼模式，另外，亚马逊Kindle Oasis还支持25级的冷暖色光线调节，在接近纸张显示的同时，这块7英寸的电子水墨屏也能更好的保护视力。

亚马逊Kindle Oasis另外一个最大的特点就是轻薄，整机最薄处仅3.4毫米，重188克，如果我们拿普通的手机和Oasis作对比，Oasis真的可以算是非常“苗条”了。

在Oasis的持握区有两颗物理翻页键，按键区域这里相比于屏幕部分还是比较厚的，达到了8.3毫米，基本上和一般的智能手机不相上下，不过这样的设计更符合人体工程学，方便用户单手握持，同时按键部分还包含了设备的核心元器件和电池。

按键部分设计还是非常人性化的，内部有重力感应传感器，可根据持握的方向翻转显示，不管是用左手看还是右手看，都可以进行单手翻页。当然，这两颗按键翻转的逻辑和日常使用有些区别，上方按键默认是下翻页，下方按键默认是上翻页，不过横屏使用的话，默认的逻辑就比较正常了。当然，大部分情况下用户单手持握使用还是比较多的，好在Kindle Oasis设置选项里有相关的调整设置，用户可以根据需要调换两个按键的操作逻辑。

在Oasis顶部是电源/锁屏键，底部是一个micro USB接口。在智能手机已经全面采用USB-C接口的今天，Oasis还是用着micro USB接口，这就显得有些麻烦，毕竟如果出门的话，充电还要多带一根线。本身电子墨水屏耗电就比较少，所以亚马逊并没有为Kindle Oasis配备充电头，只有一根micro USB充电线，根据官方的描述，使用电脑充电3小时左右就能充满，根据设备上的信息，Kindle Oasis充电电压为5.2V，最大充电电流为1.5A，如果按照5.2V/1.5A计算，Kindle Oasis最大充电功率为7.8W。

整体来看，亚马逊Kindle Oasis在外观上可以说是非常精致，金属的机身、7英寸电子水墨屏、专门的物理翻页按键，这些都让亚马逊Kindle Oasis成为“书虫”用户的绝佳选择。接下来，我们在来看一下亚马逊Kindle Oasis在功能上的体验。

Kindle Oasis电子书阅读器最大的亮点莫过于亚马逊背后庞大的数字图书帝国，通过登录亚马逊账号，用户可以直接访问Kindle中国电子书店超过70万册的丰富内容选品。另外还要介绍一下亚马逊的Kindle Unlimited电子书包月服务，这项服务单月费用为12元每月，订阅这项服务用户每月可免费阅读15万余册Kindle电子书，也可以同时借阅最多十本电子书，一年订阅费用为118元，另外还有两年订阅服务选择，费用仅为160元。说实话这确实比单买几十本书或者办图书馆的借书证合算很多。

除了亚马逊Kindle商店，Kindle Oasis还支持Kindle Format 8（AZW3）、Kindle（AZW）、TXT、PDF、MOBI、PRC格式的电子书文件，另外还可以通过格式转换功能支持HTML、DOC、DOCX、JPEG、GIF、PNG、BMP格式显示。

在具体的功能上，亚马逊Kindle Oasis支持文章标注、内置词典、生词提示等功能。此外，通过Send to Kindle功能，用户可以将想读的微信文章一键发送至Kindle，从而利用碎片化时间更好地阅读。

在屏幕显示的效果上，亚马逊Kindle Oasis支持25级冷暖光调节和24级亮度调节，同时，亚马逊Kindle Oasis还支持自动亮度调节和日落时间自动开启暖光护眼模式，这些对于经常看书热爱阅读的人来讲，还是非常方便的。在图书的检索上，用户可通过图书搜索检索在线和本地的图书内容，并根据需要选择书籍。

实际阅读体验上，亚马逊Kindle Oasis基本上包括了以往电子书所有的功能，预设了三种字体和页面格式，包括紧凑、标准尺寸和大尺寸三种，当然用户也可以根据阅读习惯调整电子书的文本属性。

可供用户调整的文本属性包括字体、字体粗细、字体大小、行间距、页间距、阅读方向、对齐方式、阅读进度、阅读时钟显示、主题编辑等。这些都可以根据用户的实际需要进行调整。另外，阅读过程的书签、字典、标注、笔记、网页搜索等功能也能快速的让用户进行文字记录和信息检索。

除此之外，亚马逊Kindle Oasis还支持快速页面跳转，方便快速定位文章阅读位置。以上所有阅读功能都是亚马逊Kindle产品都具有的功能。其实相比于Kindle青春版或者Kindle Paperwhite，Kindle Oasis最大的一个体验就是更加的流畅。得益于全新一代电子墨水技术，这一代Kindle Oasis在刷新速度上全面提升，阅读体验更加顺滑、畅快。

总体来讲，在电子书阅读器领域，Kindle Oasis可以说是旗舰级产品，媲美手机刷新率的电子墨水屏、流畅的系统体验、丰富的内容选品、细腻的金属手感，这些都让亚马逊Kindle Oasis成为旗舰级电子书阅读器的顶级大佬。

对于那些偶尔看看电子书的轻度用户来讲，或许Kindle青春版和Kindle Paperwhite会是更合适的选择。但对于阅读狂热爱好者来说，亚马逊Kindle Oasis是一件必须入手的阅读神器。