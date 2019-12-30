相互宝：今年分摊金额29元，明年仍不会超过最高线188元

IT之家12月30日消息据澎湃新闻报道，支付宝上的大病互助计划“相互宝”称，相互宝2019全年的实际分摊金额为29元，远低于预估的188元的最高线。2020年，相互宝分摊金额依旧不会超过188元。

所谓分摊金额，与保险产品先交保费再获得保障不同，指的是在加入相互宝的成员中，若有某成员遭遇重大疾病，那该成员就可以享有一定的保障金，而保障金费用则是由加入相互宝的所有成员分摊而来。

相互宝方面表示，相互宝2019年分摊金之所以只需29元，主要是因为大部分成员经历了等待期，所以远低于预估的188元最高线。2020年的全年分摊金额依旧不会超过188，主要得益于相互宝成员基数大，并且结构年轻，以80、90后为主，重疾发生率低于社会平均水平。在保险业25种重疾概率表中，以30岁中位群体为参考，男性的重疾发病率是0.095%，女性为0.099%。相互宝保障100种重疾，2019年累计救助15325人，在1亿成员中重疾发生率仅为0.015%。

相互宝规则团队负责人邵晓东在相互宝一周年媒体活动上接受采访时曾表示，相互宝是一个商业产品，虽然有8%的管理费，但这一年来，8%的管理费根本覆盖不了相互宝的运营成本。