Redmi K30 5G手机将于1月1日在小米线下门店抢先预售

IT之家12月30日消息 今日下午，小米之家官微透露：“Redmi K30 5G将于1月1日上午10点在小米线下门店抢先预售。”

根据此前信息，这款手机将于1月7日上午10点全渠道现货首卖，该机全球首发骁龙765G、索尼6400万前后六摄、120Hz流速屏。

今日上午，小米集团副总裁、中国区总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰还晒出了Redmi K30 5G的仓库图。照片显示，Redmi K30 5G首批下线。

Redmi K30 5G搭载高通骁龙765G处理器，采用7nmEUV工艺，集成骁龙X52调制解调器及射频系统并支持SA/NSA双模。手机采用一块6.67英寸120Hz双挖孔流速全面屏，屏幕比例为20:9，屏占比为91%，支持护眼模式2.0。机身采用3D四曲面玻璃设计，拥有双面康宁GG5保护玻璃。

相机方面，Redmi K30 5G手机采用前后六摄全场景方案，全球首发索尼6400万像素IMX686传感器，拥有1/1.7”超大感光元件，1.6μm 4合1大像素，f/1.89大光圈，6P镜头；Redmi K30 5G采用200万像素人像景深镜头，1.75μm像素，支持人像模式+电影模式，前置AI双摄，支持萌拍，电影人像模式以及RAW格式直出。