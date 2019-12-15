卢伟冰详解Redmi K30所采用120Hz流速挖孔屏

IT之家12月15日消息 Redmi手机早前正式发布新款Redmi K30系列手机，不过其所采用的挖孔屏设计也再度引起有关挖孔屏发黄的问题。对此Redmi品牌总经理卢伟冰也向大家科普了一下Redmi K30所采用的挖孔屏方案。

卢伟冰首先介绍了一下LCD屏幕的特性：LCD液晶层是只有3μm、极薄并且十分脆弱的材料，液晶层上下覆盖着平行两层玻璃（分别是CF彩膜和TFT基板），两块玻璃在理想状态下维持平行，液晶理论上是不会发黄的，只有当打破两层玻璃的平行状态，液晶的均一性产生变化时屏幕就会出现发黄。

同时卢伟冰还着重介绍了一下Redmi K30新一代挖孔屏的两大优点：

1、升级“加厚玻璃”。将两层玻璃做强化处理，整体加厚14%，增加结构强度；

2、增加支撑柱密度。在孔周围增加大量PS支撑柱，且支撑柱密度远高于普通屏幕，保证挖孔周围两款玻璃结构稳定。

同时卢伟冰补充道，此次Redmi K30采用了包括低收缩的偏光片、升级点胶工艺等新工艺，一切都是让屏幕结构可以做到长期稳定。

配置方面，Redmi K30 5G手机搭载了最新的高通骁龙765G处理器，采用一块6.67英寸120Hz双挖孔流速全面屏，屏幕比例为20:9，屏占比为91%，支持护眼模式2.0；机身采用3D四曲面玻璃设计，配色为时光独白、深海微光、紫玉幻境、花影惊鸿四款配色可选；Redmi K30 5G手机采用前后六摄全场景方案，全球首发索尼6400万像素IMX686传感器；支持30W疾速闪充，电池容量为4500mAh，预装MIUI 11稳定版。

售价方面，Redmi K30 5G手机1999元起，将于2020年1月正式开售。