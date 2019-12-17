如何用Redmi K30拍极光？官方科普来了

IT之家12月17日消息 Redmi手机官方近日正式发布新款Redmi K30 4G/5G手机，其采用索尼6400万像素后置四摄方案。近日Redmi官微也向大家科普了用Redmi K30拍极光照片的方法，一起来看一下。

哪里可以拍摄到极光？

极光主要出现在地球的南北两极附近的高空地区；在北半球观察到的极光称北极光，而在南半球观察到的极光称南极光。

推荐观测点：

1.阿拉斯加的费尔班克斯一年之中有超过200天的极光现象，因此被称为“北极光首都”。

2.冰岛由于整个国家都在极光带上，也是北半球受欢迎的观测极光地点。

3.极光带上的挪威特罗姆瑟曾被CNN评选为世界最佳北极光观测地；这里看极光，冬季不封冻， 所以不会太冷。

4.芬兰的首选观赏地是伊纳里。在芬兰语里，北极光是“狐狸之火”的意思。意为雪狐狸用尾巴在天上扫出来的光。在伊纳里湖畔，狐狸之火烧的最为妖娆。

5.俄罗斯的摩尔曼斯克是北冰洋沿岸最大的港市；这里深入北极圈300多千米，却是全年不冻港。

什么季节去最好？

看极光最好的季节是冬季，因为南北两极出现极昼，日照超长会很难看见极光，尽可能选择在极夜的时候去拍摄。

极光该如何提前监测呢？

有一个必须要知道的就是极光指数，简称KP。

KP总分为十级，KP=9时极光最强范围最大，相反，指数越小覆盖范围越小；极光指数KP=3时肉眼可以观测。

科学监测的方法就是：

1.预测网站，根据要去的地方搜索当地的预测网站；当地网站会隔一小时会更新数据，还是会比较靠谱。

2.观测APP推荐：《Aurora》可以在手机上查看拍摄当天的极光KP指数。

经验：

1.太阳活动本来就很难预测，所以APP还是会有些差异。可以使用APP为辅助，到了当地根据当天的天气情况预测晚上会不会有极光出现。

2.观察云层厚度，如果是无云天气最好；一般在下午的时候就可以判断天气有无多云的状况。

3.尽量避免城市有光照的地方，去郊区无光污染的环境拍摄。

没有专业相机，用手机可以拍出极光吗？该设置什么参数？

相机、手机都可以拍极光。

需要使用辅助设备吗？

拍摄用的三脚架一定要带。在拍摄长曝光时要求手机不能有一丝的抖动，否则会影响拍摄效果。如果没有专业的三脚架也可以用便携性的手机三脚架，主要是方便携带但是稳定性能可能会较差一些。

先打开Redmi K30 手机相机调至专业模式进行参数设置。

怎么在手机中设置拍摄参数呢？

1.白平衡：设置自动或者手动设置3700K。

2.对焦：对焦设置为100，无穷远。

3.快门时间：具体根据当时极光的变化速度设置（一般8-32S）。

4.感光度：设置为1600，具体配合快门时间来调整。

(快门时间越长，可适当降低ISO感光度；如果遇到极光变化的很快则要调整快门时间为8s，感光度则要调更高)。

5.镜头设置为广角镜头即可。

6.6400万超清：在专业模式中打开6400万超清模式，拍摄的照片分辨率达到9248x6944，画质会更清晰。

正式拍摄点击拍摄按钮

小提醒：防止手点击屏幕产生抖动，所以在拍摄时使用相机自带的倒计时3s拍摄会解决手抖的问题，并且保证照片的清晰度；等待32s后就会生成一张极光照片。

Redmi K30上图EXIF信息

如何用手机拍摄一段延时极光视频？

用手机自带的录像模式和延时摄影直接拍摄都是不可以的，用肉眼在漆黑的夜里看到的极光都是比较微弱的，想要拍摄一段极光视频还得靠前期拍摄➕后期剪辑。

1.首先调至专业模式设置参数；同一个参数，同一个固定不变的机位拍摄大概50-100张；拍摄时具体的参数还得根据极光的移动速度调整快门时间、感光度。

2.需要一个禁得起风吹的三脚架，防止机位发生变化或抖动。

3.开始拍摄。

4.导入素材开始剪辑。按照拍摄顺序从第一张到最后一张剪辑到一起。

5.最终剪辑效果