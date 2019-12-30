淘宝天猫致敬9大年度人物：第一个穿打底裤的男人、说“拍它”的法官……

IT之家12月30日消息 今日，淘宝天猫宣布致敬9大年度人物，包括第一个穿打底裤的男人、在直播间买空贫困县的“所有女生”、把汉服“穿成”百亿大市场的90后们、开始学着说“OMG！拍它拍它”的法官……

淘宝天猫相关负责人表示：“从这一年涌现的人物中，我们可以看到2019年中国社会其实出现了很多新的变化。不论是新的消费趋势，还是普通人的创业故事，每个人都在坚守着、创造着，这些‘微小而美好’的改变，都让人倍感希望。”

此外，淘宝天猫还上线了一份年终报告，在回顾2019的同时祝愿即将到来的2020。

新消费趋势的创造者：穿打底裤的男人、“所有女生”和90后

像第一个穿打底裤的男人，意外带动了一个神奇的消费新趋势：这一年里，淘宝天猫上有2500万男人买走了近3亿条打底裤。

此外，“所有女生”则在淘宝直播间里买空大山深处的贫困县、撑起万千工厂的生产线。还有2200万“爱豆的迷妹们”在2019年买过明星同款。

2019年，90后首次成为消费主力群体。阿里数据显示，相比去年，90后们最爱买的商品变成了牙齿美白仪、挂耳咖啡和移动空调。同时，他们更爱盲盒、潮鞋与汉服，尤其是90后的汉服消费，一年增长超过40倍。

除此之外，在即将迈入30岁大关之际，90后的消费也出现了“结构性变化”：2019年90后买走1亿单婚纱或伴娘服。枸杞和蹦迪类商品的增速则持续放缓。

改变者：法官“为人民带货”、聋哑人做起直播

同时，阿里拍卖的法官开起了直播带货：从1元起拍的衣服到价值过亿的大楼……聋哑人也来到淘宝直播，开起一个个“无声的直播间”。她们用手语为更多聋哑人消费者介绍商品，用对生活的热忱，改变着自己的命运，也给更多人带去希望。