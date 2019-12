Apple Music发布2019年度中国内地最热歌曲Top100，周杰伦占38首

IT之家12月30日消息 近日Apple Music在官网发布了2019年度中国内地最热歌曲Top100,其中,周杰伦16年前发行的歌曲《晴天》夺冠,在榜单排名前10中,周杰伦10占4,Top100中周杰伦共占38首。

在榜单排名前10中,周杰伦入围4首,除《晴天》外,还有《七里香》、《告白气球》和《等你下课》三首歌曲,均不属于近期发布的歌曲。实际上榜单前十中仅3首歌曲属于2019年发布的新歌。其中入围榜单前十的歌手还包括Taylor Swift、Ariana Grande和邓紫棋。

完整榜单如下:

周杰伦-晴天

Taylor Swift - ME!(ft. Brendon Urie of Panic!At the Disco)

周杰伦-七里香

周杰伦-告白气球

Ariana Grande- thank u,next

周杰伦-等你下课(with杨瑞代)

Ariana Grande - 7 rings

Taylor Swift-Lover

邓紫棋-光年之外

Taylor Swift-Blank Space

Ed Sheeran - Shape Of You

李荣浩-年少有为

周杰伦-夜曲

Taylor Swift-You Need To Calm Down

周杰伦-稻香

Billie Eilish-Bad Guy

Shawn Mendes & Camila Cabello - Seorita

周杰伦-简单爱

周杰伦-爱在西元前

Taylor Swift - Look What You Made Me Do

The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This

周杰伦-一路向北

周杰伦-搁浅

Taylor Swift-Style

Taylor Swift-Welcome To New York

Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don‘t Care

周杰伦-安静

周杰伦-彩虹

周杰伦-给我一首歌的时间

米津玄师-Lomon

邓紫棋-倒数

Taylor Swift-Cruel Summer

BTS-Boy With Luv(ft.Halsey)

林俊杰-不为谁而做的歌

周杰伦-开不了口

蔡依林-怪美的

周杰伦-以父之名

周杰伦-青花瓷

林俊杰-可惜没如果

Camila Cabello-Havana(ft.Young Thug)

周杰伦-珊瑚海(ft.梁心颐)

田馥甄-小幸运

周杰伦&张惠妹-不该

Lady Gaga &布莱德利·古柏- Shallow

周杰伦-可爱女人

Charlie Puth -Attention

Taylor Swift - The Archer

Taylor Swift- Shake It Off

Imagine Dragons- Natural

周杰伦-东风破

Taylor Swift-The Man

邓紫棋-来自天堂的魔鬼

Taylor Swift- Love Story

Post Malone & Swae Lee - Sunflower

莫文蔚-慢慢喜欢你

周杰伦-回到过去

Taylor Swift-End Game(ft.Ed Sheeran & Future)

周杰伦-说好的幸福呢

Halsey - Without Me

周杰伦-听见下雨的声音

Sam Smith & Normani - Dancing with a Stranger

周杰伦-半岛铁盒

Taylor Swift- Delicate

周杰伦-不爱我就拉倒

Charlie Puth - We Don‘t Talk Anymore(ft.Selena Gomez)

朴树-平凡之树

Taylor Swift-Gorgeous

蔡依林-玫瑰少年

The Chainsmokers- Cloesr(ft.Halsey)

周杰伦-不能说的秘密

周杰伦-发如雪

周杰伦-园游会

Ed Sheeran-Perfect

于文文-体面

田馥甄-你就不要想起我

周杰伦-算什么男人

周杰伦-借口

周杰伦-枫

周杰伦-明明就

周杰伦-最长的电影

Alan Walker-Faded

周杰伦-烟花易冷

周杰伦-听妈妈的话

周杰伦-星晴

Imagine Dragons- Believer

Maroon 5-Girls Like You(ft.Cardi B)

薛之谦-演员

Taylor Swift- I Forgot That You Excited

Billie Eilish - wish you were gay

郭顶-水星记

陈奕迅-富士山下

周杰伦-蒲公英的约定

Jona Brothers - Sucker

杨丞琳-年轮说

Ed Sheeran - Beautiful People(ft.Khalid)

林俊杰-修炼爱情

陈奕迅-K歌之王

周杰伦-暗号

田馥甄-魔鬼中的天使

赵雷-成都