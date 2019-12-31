轮值董事长徐直军：2020年将是华为艰难一年，生存下来是第一优先

IT之家12月31日消息 今天早间，华为轮值董事长徐直军发布新年致辞，称2019年，对华为来说是极其不平凡的一年，在美国政府的打压之下，全体华为人迎难而上，共克时艰，聚焦为客户创造价值，预计全年实现销售收入超过8500亿人民币，同比增长18%左右。“尽管没有达到年初预期，但公司整体经营稳健，基本经受住了考验。”

在新年致辞中，徐直军回顾2019年称，“我们首次发布了计算产业战略，推出全球最快昇腾910 AI处理器及AI集群训练服务。智能手机业务保持稳健增长，发货量超过2.4亿台；PC、平板、智能穿戴、智慧屏等以消费者为中心的全场景智慧生态布局进一步完善。华为没有奇迹，这些成绩来之不易。”

徐直军表示，2020年将是华为艰难的一年，将继续处于“实体清单”下，没有了2019年上半年的快速增长与下半年的市场惯性，除了自身的奋斗，唯一可依赖的是客户和伙伴的信任与支持。

徐直军表示，“生存下来是我们的第一优先，我们要继续坚持以客户为中心，以奋斗者为本，持续为客户创造价值，重点做好保增长、提能力、优组织、控风险。”

以下为致辞全文：

不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香。2019年，对华为来说是极其不平凡的一年，在美国政府的打压之下，全体华为人迎难而上，共克时艰，聚焦为客户创造价值，预计全年实现销售收入超过8500亿人民币，同比增长18%左右。尽管没有达到年初预期，但公司整体经营稳健，基本经受住了考验。

运营商业务引领全球5G商用进程。企业业务助力客户打造数字化转型底座，全球已有700多个城市、世界500强企业中的228家，选择华为作为其数字化转型的伙伴。我们首次发布了计算产业战略，推出全球最快昇腾910 AI处理器及AI集群训练服务。智能手机业务保持稳健增长，发货量超过2.4亿台；PC、平板、智能穿戴、智慧屏等以消费者为中心的全场景智慧生态布局进一步完善。华为没有奇迹，这些成绩来之不易，值此新年到来之际，我谨代表公司董事会，感谢客户和合作伙伴的信任与支持！感谢亿万消费者对华为和荣耀品牌的厚爱！感谢全球员工的辛勤工作以及家属的支持和奉献！特别感谢那些奋战在补洞一线的员工及家属！

我们坚信，未来三十年人类社会必然会走进智能社会。数字技术正在重塑世界，我们要让所有人从中受益，确保全面的数字包容。随着5G、云计算、AI、区块链等新技术的成熟商用，行业数字化正进入快速发展期，潜力巨大。但外部环境更趋复杂，世界经济下行压力加大，我们将长期在美国对领先技术持续打压的逆境中求生存、谋发展。华为还是聚焦将ICT的能力不断延伸到各行各业的数字化，把数字世界带入到每个人、每辆车、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。我们要抓住长期发展大势，聚焦战略，化危为机。

2020年将是华为艰难的一年，我们继续处于“实体清单”下，没有了2019年上半年的快速增长与下半年的市场惯性，除了自身的奋斗，我们唯一可依赖的是客户和伙伴的信任与支持。生存下来是我们的第一优先，我们要继续坚持以客户为中心，以奋斗者为本，持续为客户创造价值，重点做好保增长、提能力、优组织、控风险：

保增长：深耕数字化机遇，提升经营能力，主动规划并改善营商环境，为客户和社会创造更大价值。运营商业务要积极推进全球5G发展，抓住5G发展带来的网络建设机会；企业业务要基于所处环境的变化，优化聚焦行业、聚焦客户、聚焦区域，继续围绕数据通信、存储、云服务来实现增长；消费者业务围绕全场景智慧生活战略，打造精品和提升用户体验。

经过多年的努力，我们已建立了比较完善的“多打粮食”的机制，但“增加土地肥力”的机制没有建立起来，2020年要建立并推行“增加土地肥力”的机制。同时各经营单元、代表处要通过进一步提升合同质量和交付效率来提升经营质量，要基于业务实质配置资源，并把预算及预算的执行作为改进经营的有效手段。

HMS生态的建设和发展是智能终端海外销售的必要条件，2020年要全力打造HMS生态，支持智能手机在海外可销售，促进应用伙伴创新。鲲鹏与昇腾生态的构建，是华为云及计算产业发展的基础，吸引和助力尽可能多的软件和应用能运行在鲲鹏与昇腾处理器上并获得商业成功是我们努力的方向，2020年要把基于鲲鹏与昇腾处理器的产品作为一个重要增长方向。

营商环境作为非市场要素，已超越传统的市场营销四要素，成为我们实现增长的关键。各区域要全面加强与改善营商环境，加强当地政府与伙伴对我们的信任，提升华为在当地的声誉，持续更好地为客户和社会创造价值。

提能力：全员提升专业化能力，补齐关键能力要素。环境在变，技术在变，产业形势也在变，尽管我们有高昂的斗志、坚强的意志，但我们的能力跟客户期望比、跟业务发展的阶段比、跟生存环境的挑战比、跟我们的追求比，还有着巨大差距。全体员工都要努力提升所担岗位需要的专业能力，一线主官要提升领导力、洞察力和综合管理能力，专业主管、专家要提升领域专业水准，员工要提升所在岗位需要的专业能力。我们将优化任职标准，提升考核要求，提高专家和一线的责任、职级及权力。鼓励所有员工英勇奋斗、努力进步，达到新的能力高度；鼓励优秀员工英勇无畏地奔向一线，将军在前线，不在办公室。

面向未来，供应链要坚决拥抱全球化，全球化包括美国公司，用全球产业链的产品来构建我们的竞争力。我们不仅要打造全球领先的产品，还要“向下扎到根”，构建连续供应；同时要“向上捅破天”，有理论突破、技术发明、开创性的产品和商业模式。我们要持续提升软件工程能力，继续落实五年20亿美元的投入，打造可信高质量产品与解决方案。

优组织：优化作战队形和作战序列，激发组织活力。组织变革主要目的是为了增强作战能力，避免官僚主义。要把一切不适应提升主战竞争力、不适应改善战略支援服务的机构合并、裁减，人员转行，聚焦到以生存为中心的主航道上来。ICT组织变革的目标是支持云与计算产业的商业成功，聚焦在产业维度的专业性和效率、聚焦产业竞争力提升；要有节奏推动合同在代表处审结，实现代表处自主经营、自主决策。要激发专家类队伍，真正赋予专家决策权。加强研发队伍的合理流动，促进新陈代谢。强化本地人才队伍建设，充分发挥本地人才的价值，让本地人才成为公司在当地业务发展的中流砥柱，成为真正实现本地运营的铁打营盘。促进专业类队伍稳定，夯实公司业务运营基座。

树立正确导向，铲除平庸干部，祛除惰怠员工，激活组织。干部和员工要祛除自身的惰怠行为。要强化AT责任，改进AT运作。AT没运作好，首先是AT主任的责任，同时，要把不求进步、安于平庸、不敢管理的AT团队成员换掉。各级AT要真正建立成干部导向、干部选拔，激励导向及队伍激励和传承价值观的团队。高级干部不能自己“设计人生”，要时刻听从公司的召唤。各级干部要以公司大局为重，上火线、下战壕，到业务最需要的地方，到艰苦区域作战。要实现常态化的“能上能下”，大胆在火线中选拔、在战壕中提拔，要让优秀的人员直接穿越上来，要把真正帮助客户成功、历史上栽树并持续贡献的、在关键岗位上做出贡献的人提拔上来；同时加快对平庸干部淘汰，坚决把不思进取、靠混关系、做报告坐上管理岗位、历史上挖过坑的干部撤下来。要主动规划队伍的梯队化建设，干部队伍要保持10%的淘汰率。要打造一支作风过硬、能打胜仗的干部和员工队伍，组织充满活力，队伍充满战斗激情并具有高水准专业能力。

控风险：确保供应安全和业务连续性，加强网络安全与隐私保护，遵守所有适用的法律法规。要提升公司供应多元化的能力，保障供应安全。业务连续性风险关系到公司的生死存亡，我们要与时间赛跑，不能抱有任何幻想；每个地区部、代表处，设置业务连续性管理的角色，责任落实。要基于底线思维，做好风险应对预案，弹性配置资源，敏捷应对不确定性风险。遵守所有适用的法律法规是公司管理层一直秉持的合规基调，也是华为全球化合规运营的基石。我们要进一步加强网络安全与隐私保护，确保对当地法律法规的遵从。

困难从来都是更大胜利的前奏，挑战更是坚强队伍的磨刀石。美国政府对华为的遏制是战略性的、长期的。对华为来讲，却是一次很好的自我激发、强身健体的机会，使我们更团结、更有战斗力，能够更好地应对未来的挑战。狭路相逢勇者胜，只要华为全体员工团结一致，在全球客户、伙伴和消费者的支持下，扎扎实实为客户、为社会创造价值，任何艰难困苦都阻挡不了我们前进的步伐。

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。

最后，祝大家新年快乐！