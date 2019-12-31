外媒：华为2020年拟淘汰10%表现最差管理者

新浪科技讯 北京时间12月31日上午消息，据外媒报道，华为周二表示，该公司2019年全年收入涨幅或将为18%，至人民币8500亿元（约1217.2亿美元），低于此前的预期。

作为世界最大的电信网络设备制造商，以及全世界第二大智能手机制造商，今年5月华为被美国禁止与所有几乎美国企业进行交易，并且阻止其获得谷歌的安卓操作系统等技术。

华为轮值CEO徐直军在发给员工和客户的新年贺词中披露了这些数字，他还预测2020年将会是“艰难的一年”，他表示在2020年中，公司不太可能像今年上半年那样获得快速的增长。

该公司预计，其2019年的营收增长幅度为18%，低于2018年19.5%的增长幅度。该公司尚未披露其第四季度数字，但是据路透社估计，截止到2019年12月31日的第四季度，华为的营收金额为2393亿元（232.8亿美元），年比提升3.9%，但是与今年第三季度相比下降了27%。

徐直军表示：“外部环境变得比以往更加复杂了，全球经济下行所带来的压力也变大了。从长远来看，美国政府将会继续压制领先技术的发展，这对华为的生存和发展而言，是一个充满挑战的环境。”

徐直军还透露，华为今年售出了2.4亿部智能手机，相比2018年提升20%。华为所售出的这些手机中，大部分是在美国颁布禁令之前所销售的。

徐直军在信中表示，2020年华为将“全力以赴”开发自己的移动操作系统，该系统将会涵盖云存储和应用商店等服务。徐直军将其描述为“在中国以外的市场销售智能设备的基础”。

徐直军还在信中表示，华为将会继续清除平庸的管理者，以及自满不前的员工，因为华为需要让企业摆脱自满情绪，他们每年都会辞去表现最差的10%的管理者。