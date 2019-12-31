内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

2020年将至，“RGB”三大厂新品预期

2019/12/31 10:59:41来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月31日消息 今天已经是2019年的最后一天了，明年AMD、英伟达和英特尔三家芯片大厂都将推出新品，下游厂商也将借新款处理器/显卡推出新的PC硬件产品。现在，外媒Videocardz就为我们汇总了一下明年RGB大厂的亮点新品，一起来看一下有没有自己想要的吧。

AMD

AMD将于明年推出首款64核的线程撕裂者处理器，对于专业用户来说可以做到一颗顶两颗。除此之外，AMD的7nm移动处理器也是亮点中的亮点，传言称R7 4700U将是8C8T，轻薄本也将迎来一波“核战”。

明年年底，AMD还将助力微软和索尼推出新款的游戏机，传言称综合性能提高四倍，主机玩家也要掀起一波换机潮。

英伟达

在消费领域，英伟达的7nm显卡将会成为关注的重点。借助图灵架构，英伟达的GTX 16系列和RTX 20系列已经实现了不错的性能和功耗表现，台积电7nm加持下能效肯定还会有更大的提升。

英特尔

英特尔的十代桌面处理器虽然还没有升级到10nm，但14nm+++工艺再加上超线程的加持，提升还是很大的。昔日四核i7变i3，10核的i9也是首次到来。

英特尔明年推出的独显也是玩家关注的重点，除了3A平台外，3I平台也成为了新的选择。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：RGB英特尔英伟达AMD

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    