2020年将至，“RGB”三大厂新品预期

IT之家12月31日消息 今天已经是2019年的最后一天了，明年AMD、英伟达和英特尔三家芯片大厂都将推出新品，下游厂商也将借新款处理器/显卡推出新的PC硬件产品。现在，外媒Videocardz就为我们汇总了一下明年RGB大厂的亮点新品，一起来看一下有没有自己想要的吧。

AMD



AMD将于明年推出首款64核的线程撕裂者处理器，对于专业用户来说可以做到一颗顶两颗。除此之外，AMD的7nm移动处理器也是亮点中的亮点，传言称R7 4700U将是8C8T，轻薄本也将迎来一波“核战”。

明年年底，AMD还将助力微软和索尼推出新款的游戏机，传言称综合性能提高四倍，主机玩家也要掀起一波换机潮。

英伟达

在消费领域，英伟达的7nm显卡将会成为关注的重点。借助图灵架构，英伟达的GTX 16系列和RTX 20系列已经实现了不错的性能和功耗表现，台积电7nm加持下能效肯定还会有更大的提升。

英特尔

英特尔的十代桌面处理器虽然还没有升级到10nm，但14nm+++工艺再加上超线程的加持，提升还是很大的。昔日四核i7变i3，10核的i9也是首次到来。

英特尔明年推出的独显也是玩家关注的重点，除了3A平台外，3I平台也成为了新的选择。