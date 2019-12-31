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神州优车官方回应工位辞退员工：系员工拒绝去会议室沟通

2019/12/31 13:59:52来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月31日消息 早前网上曾传出神州优车HR在工位宣布辞退员工的视频。视频中神州优车HR表示被辞退员工可直接找仲裁委，但相关员工则拒绝签字。而今日神州优车官方也就此事发布了相关的官方声明。

声明原文：

关于网上流传“工位宣布辞退员工”视频情况的进一步说明

近日，网络上流传“工位宣布辞退员工”的视频，由于视频未能完整呈现事件，引发各界热议，甚至被各种误解。经过调查，现将完整情况说明如下：

1、2019年12月19日、20日、21日、24日，HR先后四次就解除劳动关系与员工进行协商沟通，未达成一致。

2、2019年12月25日上午，HR再次电话邀约员工到会议室就解除劳动关系进行协商，沟通后仍未达成一致，HR告知公司将按照法律规定与其解除劳动关系。

3、在宣读解除劳动关系期间，员工起身离开会议室。HR挽留，希望员工先听完通知再离开。员工则告知其要回工位，如果HR要通知就去工位。

4、HR来到员工的工位，询问是否可以去会议室沟通，员工表示拒绝，HR当场宣读了解除劳动关系的通知，并让其签收，其再次拒绝。此次事件中，我们HR同事的工作方式方法于情有失，造成了一定的社会影响。对此，我们表示诚挚的歉意，相关人员也已深刻反省。

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关键词：神州优车裁员

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