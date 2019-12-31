年终盘点：2019难熬的半导体行业

2019对于半导体人来说是突变的一年，拿着一手牌，打哪一张都感觉会输。

原本低迷的行业在搅动之下，逐渐出现了一些变数，全球人都开始关注半导体行业。但是，是生机还是死路？需要好几年来检验。

牵一发而动全身，就连财报亮丽的芯片大厂，也在全球各处奔走。不说大富大贵，只要供应链不断，就是岁月静好。

2019年，倒更像一次大逃亡。

1.英特尔花109亿美金在以色列建芯片厂

以色利人在全球逃亡了一百多年，但是在人类文明的进程中却有着举足轻重的作用，在光学、医学、电子等领域都领先世界。英特尔也是看准了这一点，在英特尔一系列设厂和收购计划中，都有以色列人参与其中。

2019年1月，英特尔投资约109亿美元（约合人民币735亿元），在以色列修建新的芯片制造工厂。这为以色列南部地区带来成千上万的新工作岗位。

不只是英特尔，包括德州仪器、三星、苹果和高通等世界五百强企业均在以色列有工厂，以色列的技术优势明显，另外以色列开发的投资环境、巨大的区位优势和聪明的工程师团队等，造就了如今的以色列芯片王国，而这正是英特尔看好以色列的关键原因。

2.紫光展锐发布首款5G芯片

国产芯片一直处于落后状态，并且是落后一大截的那种落后。国产芯片中唯一能拿得出手的也就是紫光系。从清华校企发源，经历一系列并购和公司架构调整，今年的紫光终于开始稳定下来了。

2019年1月26日，紫光展锐在世界移动通信大会发布了5G通信技术平台—马卡鲁及其首款5G基带芯片—春藤510。性能虽不能说最优，但总算使紫光展锐进入全球5G第一梯队，和全球最顶尖的移动芯片企业站到了一起。在全球5G芯片竞争中，紫光展锐算五分之一。

3.恩智浦17.6亿美金收购Marvell无线连接业务

2019年5月，荷兰芯片制造商恩智浦半导体宣布，将以17.6亿美元现金收购Marvell Technology的无线连接业务，该交易预计将于2020年第一季度完成。

近些年来，Marvell在无线网络技术领域的市场地位不断上升，在Wi-Fi、GPS、Zigbee等技术方面均有有布局。因此，收购Marvell无线连接业务后，恩智浦可以为其工业、汽车和通信基础设施领域客户提供更全面的服务。

4.被列实体名单华为“备胎”备胎计划一夜转正！

5月18日凌晨2点，华为海思总裁何庭波发表了致员工的一封信。消息一出，立马刷爆了朋友圈。“为了这个以为永远不会发生的假设，走上了科技史上最为悲壮的长征，为公司的生存打造‘备胎’”。就在华为被美国商务部列入管制“实体名单”这一“极限而黑暗的时刻”，所有曾经打造的“备胎”芯片，一夜之间全部转正！今后的路，不会再有另一个十年来打造备胎然后再换胎了，缓冲区已经消失，每一个新产品一出生，将必须同步‘科技自立’的方案。”

在对华为进行制裁后，美国商务部再次将大疆、海康威视、科大讯飞等8家中国企业列入“实体名单”。

5.中芯国际从美国退市

2019年5月24日晚间，中芯国际集成电路制造有限公司发公告称，自愿将其美国预托证券股份从纽约证券交易所退市，并撤销该等美国预托证券股份和相关普通股的注册。

关于退市原因，中芯国际表示，美国预托证券股份的交易量与其全球交易量相比有限，以及为维持美国预托证券股份在纽约证券交易所上市及在美国证券交易委员会注册并遵守交易法的定期报告和相关义务中所涉及的重大行政负担和成本。

6.英飞凌收购赛普拉斯

2019年6月3日，英飞凌官方宣布，英飞凌与赛普拉斯双方已签署最终协议，英飞凌将会以每股23.85美元现金收购赛普拉斯，总价值为90亿欧元（约101亿美元）。该交易已获赛普拉斯董事会和英飞凌监事会批准，预计将在2019年底或2020年初完成。

英飞凌前身为西门子集团的半导体部门，1999年正式从西门子独立，在汽车电子、功率半导体、安全芯片等领域均处于全球前列位置；赛普拉斯成立于1982年，主要为汽车、工业、电子消费品等提供嵌入式解决方案。

多年来半导体行业兼并整合不断，英飞凌和赛普拉斯两家老牌半导体企业的合并对行业的影响无疑是不小。业界认为，两者合并将影响汽车电子市场格局，催生新一家汽车电子巨头。

7.日本加强对韩国半导体材料出口管制

8月7日，日本再颁布政令，在简化出口审批手续的贸易对象“白名单”中删除韩国，该政令于8月28日起正式施行。韩国亦对于日本的做法作出回应，8月12日韩国政府决定将日本从本国“白名单”中剔除，9月生效。

虽然日本对韩国加强出口管制及两国相互将对方从“白名单”中剔除，都只是让相关厂商增加作业而并非禁止出口，但日本把持着全球过半的半导体材料市场，这次贸易纷争仍让韩国相关厂商十分担忧，同时亦向韩国及全球各国半导体产业敲响了警钟。

8.科创板首批公司7月22日上市，首批芯片企业出炉

科创板吸引了很多创业型公司加入，2019年7月22日，筹备8个月的科创板正式开板，上市企业成为众人瞩目的焦点，其中芯片企业也闪耀科创板，首批科创板上市的芯片企业有三家，它们是乐鑫科技、睿创微纳、澜起科技，科创板是独立于现有主板市场的新设板块，并在该板块内进行注册制试点。在开市初期，人们对科创板的关注度和前景非常看好，很多企业市值直线飙升，其中上面这三家也受益。

9.苹果10亿美元收购英特尔基带芯片

通讯领域有一句至理名言，那就是得基带者的天下，基带芯片是通讯的核心，最关键的技术之一。

苹果和高通闹掰之后，因为通信问题iPhone也久遭诟病，对基带芯片的青睐已经不是一时半会的事情了。美国7月25日，苹果公司和英特尔公司签订协议，苹果将以10亿美元的价格收购英特尔的大部分智能手机调制解调器业务。

与此同时，此前为苹果供应智能手机调制解调器的英特尔宣布，将退出5G智能手机调制解调器业务。“对于智能手机调制解调器业务而言，显然已经没有明确的盈利和获取回报的路径。”英特尔公司首席执行官司睿博（Bob Swan）表示。

10.三大运营商推出5G套餐开启国内5G商用

2019年被称为5G元年，全球5G部署进入关键阶段、商用建设加速。2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。紧接着，各运营商开始密集推进5G建设及测试；9月底，三大运营商开启5G套餐预约。

10月31日，在2019年中国国际信息通信展览会开幕式上，工信部宣布5G商用正式启动。随后，工信部与三大运营商、中国铁塔联合举行了5G商用启动仪式，标志着中国正式进入5G商用时代。11月1日，三大运营商正式上线5G商用套餐。

11.松下宣布退出半导体市场

据了解，松下于1952年与飞利浦成立合资公司正式进入半导体领域，1990年前后其半导体业务销售额上曾跻身世界前10强，但随着其他国家和地区半导体产业崛起，松下半导体业务经营业绩持续恶化，多年来一直致力于重组亏损业务。

业界认为，此次松下出售半导体业务是一个标志性事件，意味着日本将终结上世纪末的芯片制造龙头地位，转型成为供应半导体设备和材料的供应商，主要服务于中国和韩国的半导体公司，随着松下的退出，日本半导体产业的结构调整将告一段落。

12.美国将源美技术降至10%围堵华为14nm或转单中芯国际

近日，美国将“源自美国技术标准”从25%比重调降至10%，以全力阻断台积电等非美企业供货给华为。原本给华为供货的大厂台积电将遭遇“危险”。据台积电内部评估，7纳米源自美国技术比率不到10%，仍可继续供货，但14纳米将受到限制。

一方面，华为旗下主力芯片厂海思加速将芯片产品转进至7纳米和5纳米先进制程，另一方面，将14纳米产品分散到中芯国际投片，避开美方牵制。