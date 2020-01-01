今日元旦：2020，新年快乐！

IT之家1月1日消息 新年伊始，万象更新，IT之家祝各位新老朋友2020新年快乐！Happy New Year！

说起新年，咱们国家有两个。一个就是今天，公历的1月1日，我们现在习惯把这个新年叫元旦；另一个是春节，农历的正月初一。

▲云日历截图，2020年1月1日，元旦。

在汉语中，“元”有开始、最初之意；“旦”则表示太阳刚出地平线之际，即一日之始。“元旦”意即最初的一日开始之时，也就是一年之始，新年的第一天。

元旦起源

早在4000多年前的五帝时期，古老的人类以部落聚居，过着非常原始的生活。在尧舜禹三帝任部落首领之位的时候，都因为勤政为民而深受部落民众爱戴。

后来，人们便把舜帝祭祀天地和先帝尧的那天，作为一年之始，也就是最原始的“元旦”，当时也有“元正”这一说法。

“元旦”日期的更迭

在中国复杂的历史长河中，虽然“元旦”一直作为一年之首，但由于各朝各代历法不同，元旦的具体日期也并非每年的“正月初一”。

公元前2070年，夏朝以夏历（农历、阴历）正月初一为元旦；

公元前1675年，商朝以夏历十二月初一为元旦；

公元前1046年，周朝以夏历十一月初一为元旦；

公元前221年，秦王朝时期，又定十月初一为元旦；

直到公元前104年，汉武帝太初元年，邓平等人创立“太初历”，重定夏历正月初一为元旦，此后一直沿用至辛亥革命；

1912年中华民国成立后，孙中山提出“行夏正，所以顺农时；从西历，所以便统计”，所以将农历正月初一改称春节，公历1月1日称为元旦；

1949年9月，中国人民政治协商会议第一届全体会议正式通过使用“公元纪年法”，正式确定公历1月1日为“元旦”。

在国外，“元旦”即“New Year”，所以这个词可以说完全是中国的“土特产”，在中国农历中已经沿用了4000多年。

元旦传统活动

古代元旦

中国古代虽然元旦具体时间不一，但是历朝历代都在元旦这一天举行庆贺典仪祈祀等活动。

自汉武帝时，元旦即春节，人们会祭神祭祖，挂春联写福字，舞龙灯，放鞭炮、守岁、吃团圆饭以及众多的“社火”等娱乐欢庆活动。

送赠贺年卡

中国古代称贺年卡为贺谒、拜年帖，贺年卡一般绘上传统吉祥图案或该年生肖图案，书写新年相关的贺词。

唐代已有后世贺年卡的雏形，称为“投刺”，直到宋代，才正式有了送赠贺年卡的习俗，人们会在登门拜访上司或长辈时留下贺年卡，上书何年祝福之词，以表达亲自登门拜年之意。

现在我们会在双旦（元旦、圣诞）前后，互赠贺卡，传递着新年祝福。

元旦前夕——跨年夜

我国目前已将元旦列为法定节假日，常常将当日或前后双休日调整为三天小长假。相对于农历春节，我国对于元旦的民俗庆祝活动要少得多，一般只有社会组织、企业公司等在元旦前后举行年终集体庆祝活动。

我国行世界通用的“公元纪年法”，随着中西方文化的融合，元旦前一天的跨年活动成为了一个世界范围的活动，人们聚集在一起倒数着时间，一起从旧的一年跨越到新一年，以庆祝新年的来临。

欧美

早在1903年，美国纽约时代广场就会在元旦这一天举行“降球仪式”，23:59:00将重1070磅、长6英尺的水晶球从广场上方徐徐落下，零点时正好到达地面。

英国人在伦敦大本钟下聚集，共同倒数，直至大本钟声响起之时，燃放烟花以示庆贺。

在德国，每年有超过100万人共同聚集勃兰登堡门，燃放跨年烟花，畅饮香槟酒以庆贺新年。这是欧洲国家中规模最大的新年除夕庆祝活动之一。

亚洲

我国大陆地区公历新年的庆祝活动会如期举行，特别是在北京、上海、广州等地，上海在外滩举行3D灯光音乐汇演，同时许多电视台也将举办各种跨年演唱会。

在元旦前夕，香港维多利亚港两旁的摩天大楼都挂上了庆祝圣诞节及元旦的灯饰，举行的镭射灯光音乐汇演和烟花表演，吸引大批市民到中环及尖沙咀海旁观赏。

2020年，借着元旦这个契机，IT之家祝各位小伙伴新年开端顺利，生活美满，Happy new year！同时，在新的一年里，大家想看到一个怎样的IT之家，也可以在评论区中告诉我们。

2020，共同进步！



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