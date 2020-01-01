王者荣耀貂蝉FMVP皮肤“猫影幻舞”正式上线：一舞倾城，一念倾国

IT之家1月1日消息 《王者荣耀》貂蝉FMVP皮肤“猫影幻舞”已经于1月1日以商城直售的方式正式上线。原价1688点券，首周折扣价1350点券，如果已经拥有了貂蝉英雄并领取了优惠卡，则只需962点券。

官方表示，其结合貂蝉皮肤的局外展示动画，尝试将展示语音与人物口形对齐，并根据皮肤的整体风格选择了“一舞倾城，一念倾国”的台词，还将eStarPro战队口号“永恒荣耀，不灭星辰”作为了皮肤的泉水开场语音，出场即可听到。

技能展示

一技能：落·红雨

二技能：缘·心结

三技能：绽·风华

局外展示

回城特效



背景故事

近未来，科技高度发达后，气运与情报便成了战争的决定因素。

在东方大陆，传闻中巫祝拥有与生俱来的力量，她有着倾世的绝美容颜，玲珑旖旎的舞姿可以打动神灵，能够赐予战争好运。因此各方势力都会在战事计划初期暗访上门，黄金万两只求巫祝一舞。

当弦乐响起，幻舞既出，观者无不沦陷。在他们心中，神灵与自身一样，都将沉沦在这美貌的诱惑中。他们不知道的是，主导战争吉凶胜负的并不是神灵，而是这位所谓的巫祝。

旋转于各方势力间，一舞终了情报到手，便是巫祝下达命令之时……

设计思路：

在设计貂蝉这款FMVP皮肤时，在保留了貂蝉外形锚点的同时，赋予了她更多的未来科技感。将其包装为一个以舞姬的形象来隐藏自己真实身份——通过情报来控制战争的未来巫祝组织领袖。

在保留古风的大框架下加入未来感的设计，对“古风”概念进行创新。由于这种风格之前未曾尝试，在形象、包装、特效等上都需要进行想象和创新。所以在过程图的时候在这个框架里尝试了多种维度的不同的方案来进行验证。

在服装设计上

为了秉承之前FMVP系列大体风格，选择了在服饰感受上更偏古风的设计方案。并在最后选定的方案中，进行细节的打磨。由于貂蝉的人设，并不适合披甲执剑去陷阵杀敌，所以决定将貂蝉的【舞姬】属性发挥到极致。

服饰款式保留古代服饰的版型，但在材质以及纹样的形式上运用了更加具有科技感的符号化元素来表现。通过这些不同时代的元素的运用和碰撞来打造一个新型的古风设计风格。

在细节设计上

在配色上选用了eStarPro战队的蓝白颜色。并将eStarPro.Cat的“正”字进行再次设计，将其设计成纹样以二方连续的形式绘制在衣服上。在发饰设计上尝试以猫咪耳朵的外轮廓作为她发饰的大体外形。

在展示动画出场的瞬间我们让貂蝉带上了猫的面具（CAT）来展现和营造她的神秘感，使她更加符合未来巫女的形象。开场时的黑屏我们参考了激光舞的设定，紧随其后的展示舞蹈与音乐参考引入了唐代的宫廷元素。同时在貂蝉的身后我们使用了新中式风格的屏风作为背景，加强整体包装。在局内特效也植入了猫和eStaPro的元素。同时皮肤名字【猫影幻舞】也和以往一样植入了选手的名字。

此次根据貂蝉皮肤的展示特性，首次尝试了将展示语音对齐口形的做法，并根据皮肤的整体风格选择了“一舞倾城一念倾国”这句最能体现皮肤感受的台词。希望让画面与音效更加统一契合，给召唤师们更好的体验。同时，将eStarPro战队口号“永恒荣耀不灭星辰”作为泉水开场语音，出场即可听到。也欢迎召唤师们提出你的建议与意见。