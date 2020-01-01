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iOS 13位置权限许可弹出频繁，苹果回应：为保护隐私

2020/1/1 11:35:22来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

1月1日上午消息，苹果公司在新版操作系统iOS 13中加入了更严格的地理位置权限控制，这导致一些开发者担心他们的App功能会受到影响。为此苹果公司回应，坚称做出这些修改是为了进一步保护用户隐私。

▲要让一个App始终有位置权限，要在这手动开启

自从iOS 13系统开始，苹果从系统层面加强了应用程序对用户隐私数据的保护，例如要求获取用户位置的权限，App在请求访问用户位置时，弹出框不再有“始终允许”这个选项。让它们能一直获取用户位置的唯一方法是手动进入“设置>隐私>定位服务”，点击对应的程序，然后选择“始终”选项（有些App还没有这选项）。

但一般用户几乎不会手动去进行这个操作。iOS 13还时不时弹出提醒，告诉用户某个App会不断记录他们的位置。

鉴于这些变化，一些外媒今天报道说，开发者们担心这种严格限制会影响他们App功能；部分iPhone用户也表示，尽管他们选过“总是允许”，但iOS 13还是会每隔几天提醒他们一下这些App在读取他们的位置，这有点闹心。

▲一些App即便选了一直允许获取位置，还是会时不时弹出一下告知用户

苹果公司对这些报道做出回应，坚称做出对位置权限的控制是为了进一步保护用户隐私。“苹果并没有采用客户的位置或设备的位置来建立商业模式。”

数据公司location Sciences首席商务官杰森·史密斯（Jason Smith）表示，自iOS 13发布以来，应用程序在后台收集的位置数据量下降了70%。考虑到这些数据很容易被用来识别和跟踪个人，这是一个很有不错的迹象。

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关键词：苹果iOS 13

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