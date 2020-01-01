2019年亿万富翁输赢榜：扎克伯格身价增长221亿美元，贝佐斯缩水131亿美元

北京时间1月1日消息，据《福布斯》报道，对于世界上最富有的精英阶层来说，2019是美妙的一年。身价涨幅最大的5位富豪总财富增加了近1120亿美元，比2018年的增幅高出一倍多，当时五大赢家的财富增长略高于480亿美元。推动他们身价上涨的是强劲的股市，不仅是美国，还有世界其他地区的股票。

今年最大的赢家是法国奢侈品巨头路威酩轩（LVMH）董事长伯纳德-阿诺特，其身价增长400亿美元，达到1077亿美元，现在是全球第三大富豪，也是地球上仅有的三位身价突破1000亿美元的富豪之一。

Facebook创始人马克-扎克伯格从2018年的最大输家变成第二大赢家，身价增长221亿美元，达到720亿美元，彻底打了一场翻身仗。2018年他的身价缩水了187亿美元。

第三大赢家是西班牙富豪、Zara母公司Inditex的创始人阿曼西奥-奥尔特加，身价增长173亿美元，至749亿美元。Inditex股价今年上涨了近34%，奥尔特加持有该公司约60%的股份。

第四大赢家是微软前CEO史蒂夫-鲍尔默，身价增长163亿美元，至563亿美元。微软股价今年飙升了55.3%。

第五大赢家是亚洲首富、印度信实集团董事长穆克什-安巴尼，身价增长161亿美元，至614亿美元。

说完赢家说输家，以下是今年身价跌幅最大的五位富豪：

1.印度科技富豪、Wipro软件公司董事长阿齐姆·普莱姆基（Azim Premj）：身价缩水141亿美元，至72亿美元，不过，这其中包括他今年3月宣布捐出价值75亿美元股票的影响。

2. 亚马逊创始人贝佐斯：身价缩水131亿美元，至1097亿美元，仍是全球首富。贝佐斯是2018年榜单上的最大赢家，但2019年变成第二大输家。他今年3月离婚后转让给前妻大量股份，按当时股价计算身价缩水了368亿美元，但后来亚马逊股价的上涨抵消了大部分下跌。

3.印度传媒大亨、Essel集团董事长Subhash Chandra：身价缩水34亿美元，至6.6亿美元。

4. 优步联合创始人特拉维斯-卡兰尼克：身价缩水31亿美元，至28亿美元。

5.卓尔控股有限公司董事长阎志：身价缩水30亿美元，至20亿美元。