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分给离婚妻子380亿美元，贝索斯依然是2019年世界首富

2020/1/1 15:40:35来源：网易科技作者：小小责编：孤城评论：

1月1日消息，据外媒报道，按照2019年夏天签署的离婚协议，亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)分给前妻麦肯齐(MacKenzie Bezos)近380亿美元资产，但他仍保住了“世界首富”的头衔。

彭博亿万富翁指数显示，贝索斯在2019年结束时净资产依然高达1150亿美元，仅比2019年初减少了大约100亿美元。

贝索斯净资产减少源于他与前妻麦肯齐签署了离婚协议，将近2000万股亚马逊股票转给后者。这些股份约占亚马逊股份的4%，价值近380亿美元。

在全球十大最富有的人中，贝索斯是2019年唯一净资产减少的人。相比之下，微软首席执行官、世界第二富有的人比尔·盖茨（Bill Gates）净资产增加了227亿美元，而Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的财富则增加了惊人的260亿美元。

彭博社汇编的数据显示，2019年世界500大富豪变得更加富有，他们的净资产总额达到5.9万亿美元，增加了1.2万亿美元，增幅达25%。

与此同时，富人和穷人之间的差距正在扩大。据美国人口普查局的数据显示，美国去年收入不平等程度攀升至50多年来的最高水平，这促使许多政界人士呼吁对美国经济体系进行全面改革。

美国民主党总统候选人伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)和伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)提议对最富有的美国人征税。桑德斯此前曾表示，“亿万富翁不应该存在”。

2019年净资产增加最多的人是欧洲首富伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault)，他是世界上最大奢侈品公司LVMH的首席执行官。阿尔诺今年的财富增加了370亿美元。

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关键词：贝索斯亚马逊首富

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