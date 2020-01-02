喜加二！Epic免费领取《暗黑血统:战神版》、《暗黑血统2:死亡终极版》

IT之家1月2日消息 据Epic游戏平台官方消息，现在可以免费领取《Darksiders》战神版（《暗黑血统：战神版》）和《Darksiders II》死亡终极版（《暗黑血统2:死亡终极版》）两款游戏，截止时间为1月10日12点。

游戏简介：

《Darksiders》战神版

因被邪恶势力欺骗而过早带来世界末日，战争——天启四骑士之首——被指控煽动天堂与地狱的战争而违背了神圣的律法。在随之而来的屠杀中，恶魔力量击败了众天使并占领了人间。被带到神圣的焦灼议会面前，战争由于他的罪行被起诉并被剥夺了力量。被羞辱并面对他自己的死亡，战争被给予了一个回到凡间的机会来寻找真相并惩罚幕后真凶。被意图复仇的天使们猎杀，战争必须借助地狱的力量，与他所猎杀的恶魔们组建不易的联盟，并在他复仇和平反的任务中串行于惨遭蹂躏的凡间残骸之中。

《Darksiders II》死亡终极版

成为令万物恐惧，无人能逃的可怕力量。随着末日到来而苏醒的死亡，是传奇的天启四骑士中最令人畏惧的那一位，他将开启救赎自己兄弟的任务。途中，死亡发现了可能会危及所有生灵的远古怨灵。死亡不死！

▲《Darksiders》战神版

▲《Darksiders II》死亡终极版

《Darksiders》战神版和《Darksiders II》死亡终极版：点此喜加二。