中国推动下，6GHz频段有望成5G或6G全球潜在新增频段

IT之家1月2日消息 2019年12月30日，工信部无线电管理局官网发布消息称，在我国代表团的大力推动下，2019年世界无线电通信大会（WCR-19）决定将6GHz（6425-7125MHz）频段新增IMT（5G或6G）使用标注，列入2023年世界无线电通信大会（WRC-23）1.2议题。

俗话说，“单丝不成线，独木不成林。”5G的发展不仅需要大量的频谱资源，还需要高、中、低频协同工作。2019年世界无线电通信大会（WRC-19）就5G毫米波频段达成全球共识，以满足5G系统超大容量、高速率传输的业务需求。与此同时，为了解决5G系统广域和深度覆盖问题，以及在在网络容量和覆盖范围之间取得较好的平衡，世界各国将目光聚焦于中、低频段新增连续5G频谱。在我国代表团的大力推动下，WCR-19大会决定将6GHz（6425-7125MHz）频段新增IMT（5G或6G）使用标注列入2023年世界无线电通信大会（WRC-23）1.2议题，对6425-7025MHz成为区域性（阿拉伯国家、非洲、欧洲、独联体国家）IMT新频段和7025-7125MHz成为全球性IMT新频段进行立项研究。

随着5G商用步伐进一步加快，5G新业务应用带动移动数据使用量飞速增长，增强型移动宽带业务和固定无线宽带业务以及智慧城市、工业制造等行业应用加速了移动数据使用量的激增。根据行业分析报告预计，到2025年部分领先市场每用户每月数据使用量将达到150GB。这无疑需要大量的无线电频谱作支撑。与毫米波频段相比，中低频段能够提供百兆赫兹量级的连续带宽，以及良好的网络覆盖，兼顾网络容量和覆盖范围的性能要求，并且还能大幅节约建网成本，是5G频谱的重要组成部分。

作为5G系统研发和部署的先行者之一，我国无线电管理部门从频率高效使用和长远规划的角度出发，一直致力于为5G或未来6G技术寻求更多的IMT频率资源，以支持其未来技术和应用的发展。为了满足不断增长的无线宽带数据和覆盖需求，以及IMT产业和移动运营商与日俱增的新业务所需频谱需求，我国在WRC-19上积极推动5925-7125 MHz的IMT标注立项作为WRC-23新议题。

在WRC-19会议召开前，我国和欧洲、非洲、亚太地区多个国家进行沟通交流，了解各国在此频段的主要诉求和顾虑，加深各国主管机构对此议题的理解。我国作为该议题的牵头国家在会前争取到7国同签文稿支持6GHz频段IMT标注立项工作，并推动亚太地区形成了部分频段区域协同观点。WRC-19会议期间，我国代表团在会上积极发言、言必有据，会下组织开展了大量的双边、多边交流和协调会议，争取各国理解和支持。最终，WRC-19决定在2023年世界无线电通信大会中设立1.2中频段IMT议题，对相关频段开展研究工作，其中包括我国主要推动的6425-7125MHz频段。在未来的4年里，国际电信联盟各成员国、区域组织将对6GHz频段IMT和已有业务（例如卫星固定业务、固定业务）的共存兼容性进行充分研究，同时开展IMT频率需求、技术和运营特征、部署场景等相关研究工作，并在WRC-23上讨论和明确IMT标注。

作为移动通信技术发展的核心资源，频谱资源是宝贵而且稀缺的，频谱规划是产业的起点，也将在很大程度上决定产业的发展方向、节奏和格局。6GHz频谱新增IMT使用划分的成功立项，意味着6GHz频段将成为IMT（5G或6G）全球潜在新增频段，世界各国在建设5G系统及未来6G系统时将在很大程度上优先考虑该频段，从而推动6GHz频段IMT技术研发和产业链国际化，进一步加速5G全球商用和6G的研发进程。