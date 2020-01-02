滴滴回应“深圳一司机猝死”：将为家属提供力所能及的帮助

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1月2日午间消息，针对深圳一滴滴司机猝死一事，滴滴方面表示，工作人员第一时间与司机家属取得联系，将为司机家属提供力所能及的帮助。
据媒体报道，1月1日深圳龙华区有一名滴滴网约车司机疑似车内死亡。龙华警方表示，公安机关初步调查，死者为孙某（男，44岁），经法医初步判断，死因为猝死。
滴滴方面表示，“得知该司机师傅意外离世的消息后，我们十分沉痛和惋惜。据了解，司机是在停止接单服务后意外离世。平台工作人员第一时间与司机家属取得联系，将为司机家属提供力所能及的帮助。”
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