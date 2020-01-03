谷歌真的变了：官僚作风致管理不当，员工突破10万

谷歌母公司Alphabet新任CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)开启了他的第一年征程。这份工作充满挑战，其中一个就是如何领导一支数量达到十年前八倍的员工大军。



一些资深谷歌员工近日抱怨称，组织结构的调整和创始人愿景的变化已经使得他们认不出谷歌，谷歌不再是他们最初加入时的公司。谷歌前国际关系主管罗斯·拉热内斯(Ross LaJeunesse)在解释他离职的原因时称，他因为提出人权担忧被谷歌赶出了公司。他表示，在谷歌成立初期，公司高管常常宣扬道德标准高于利润，他被赶出公司这种事在当时是不可能发生的。



谷歌变了，其中一个因素无疑就是公司的快速、持续增长。2001年，当埃里克·施密特(Eric Schmidt)从谷歌联合创始人拉里·佩奇(Larry Page)接过CEO一职时，谷歌当时的员工数量不到300人。谷歌年报显示，等到公司在2004年上市时，员工数量已增长九倍，超过了3000人。

2011年，当佩奇重新接过谷歌CEO职位时，谷歌员工数量又增长了九倍，超过了3.2万人。四年多后，谷歌重组为Alphabet，员工数量增加了近一倍至61,814人。作为重组的一部分，Alphabet将谷歌与Google X、谷歌光纤、谷歌风投等其他业务分离。皮查伊被提拔为CEO。佩奇继续担任Alphabet CEO。

谷歌员工数量的20年增长走势

到2018年时，Alphabet员工总量超过了8.9万名。谷歌当时表示，公司在硅谷总部以外的员工增长更快，在美国各地开设了办公室和数据中心，包括在纽约开设面积为170万平方英尺(约合16万平方米)、可容纳7000名员工的新园区。

当谷歌两位联合创始人在2019年12月正式卸任CEO、总裁，任命皮查伊为Alphabet CEO时，Alphabet的员工总量已经超过了11.4万人。Alphabet文件显示，员工数量增加最多的业务是谷歌云和搜索。

一些前谷歌员工称，这种增长没有得到妥善管理。一位前谷歌工程总监称，他离开谷歌的一个原因是高级管理层在近几年开始额外关注员工总量，存在官僚作风。正因为此，谷歌不愿解雇表现不佳的团队成员，从而影响了他和其他部门。

随着员工数量持续快速增长，谷歌位于旧金山湾区的总部需要更多办公空间。2019年，谷歌宣布计划在圣何塞附近建造一座面积为800万平方英尺(约合74万平方米)、可容纳2万名员工的园区，它距离谷歌山景城总部不到15英里(约合24公里)。随后，谷歌又宣布投入10亿美元协助解决旧金山的住房危机。