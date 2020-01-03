工信部下架首批侵害用户权益APP名单：共3个，人人视频在内

IT之家1月3日消息 工信部近期通报了41家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有3款APP未按要求完成整改，按有关法律和规范性文件要求，工信部要求相关应用商店立即对上述APP进行下架处理。分别是《人人视频》《春雨计步器》《微唱-原创音乐》。已经完成整改的APP，应于2020年1月6日12点前，在相关渠道更新整改后的APP版本。

关于下架第一批侵害用户权益APP名单的通报

2019年12月19日，我部向社会通报了41家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有3款APP未按要求完成整改（名单见附件）。依据《网络安全法》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》（工信部信管〔2016〕407号）等法律和规范性文件要求，我部组织对上述APP进行下架。

相关应用商店应在本通报发布后，立即组织对名单中应用软件进行下架处理。

已经完成整改的APP，应于2020年1月6日12点前，在相关渠道更新整改后的APP版本。

工业和信息化部信息通信管理局

2020年1月3日