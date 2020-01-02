微信公众号宕机背后：巨头生态，难以避开

水能载舟，亦能覆舟。互联网巨头正提供新形式的“水”与“电”，而要借此能力，也需要做好遭遇风险的准备。

12月26日晚，很多人已经进入等待下班的状态。而17点10分左右，一则消息很快在众多网络平台传开：微信公众号崩了。

受直接影响的，是负责微信运营的同学。“文章有没有保存”，是决定他们是否焦虑的主要问题。不过对比之前，这次问题似乎更加严重。因为公众号的文章也无法正常显示。点击加载，一片空白。

虽然微信方面很快做出回应，对故障进行修复，不过很多人仍要为此付出点代价：不仅可能无法下班，文章发布后的数据也可能受到影响。

当巨头频繁去讲“赋能”，把半条命交出去的时候，被赋能者也把半条命交了出去。基础设施影响远大，互利共赢的道路，容不得多少差错。

危情半小时

网友“爱看新闻的zqq”和朋友一起做了公众号，26日的下午，他所在的公众号交流群突然炸锅，打开群消息，发现是微信公众号崩溃。

“可能只是短暂的崩溃吧。毕竟以腾讯的实力，这些故障应该很快就会修复”。zqq向新浪科技表示，自己今年开始做公众号，印象中，这是第一次遇到此类故障。“当时有粉丝后台私信我，但是一直无法查看。同时也影响我浏览其他公众号的文章”。

对新媒体运营从业者华盛来说，影响要更大一些。因为行业关系，华盛每天都要使用微信发布文章。当在微信群和微博上发现这一情况，华盛最先涌出的想法就是希望尽快恢复。“一半公众号发布时间是晚上”，他提到，自己的文章还未保存。不过好在，后来没有为此加班。

华盛的情况算是相对幸运。在网络中，吐槽被耽误下班的从业者大有人在。

明玉的情况比较特殊。作为一名数码网站运营编辑，她目前的工作实际与微信公众号并不相关，可恰好在26日，要替同事发布公众号文章。早先时候，明玉有三年微信运营的经历，所以对类似情况，相对“见多识广”。

“后台一直刷不出来，根据我多年的经验，第一个想法就是，微信bug了。今天老天也不想让我工作了”。明玉向新浪科技吐槽，当时自己有空，没办法帮同事处理文章，后面微信恢复正常，自己又帮不了同事的忙。

某传播公司的从业者张悬，是受影响更大的一位。作为营销公关领域的从业者，当时张悬正在统计传播效果，“想找一些亮点，汇报给企业，而亮点就包括了一些KOL帮我们发在公众号的头条或者次条位置的文章。”

因为微信突如其来的故障，张悬的工作不得不中断。“我正在统计的时候，发现公众号文章打不开了。断了WiFi换4G，打不开；让同事试试，也打不开。这个时候我就意识到，公众号后台可能又出问题了。”

谈及当时的感受，张悬表示，“就是心疼这些做新媒体运营的小伙伴们，因为他们当中有的人每天都要推送文章，公众号后台的问题，不仅会影响到他们的正常下班，也会影响到数据，也许这一次BUG，就会让公众号损失很多篇爆款文章。”

2019，微信路有不平

根据网络反馈信息，此次事故大约在17点10分发生，约在17点40恢复正常。

其间，腾讯微信团队官方微博曾做出回应，称微信公众号后台出现故障，正在紧急修复。有任何进展，会第一时间告知。不过此后，问题修复，而微信方面并未对故障原因做更具体的说明。

实际上，自年初以来，涉及微信公众号，微信方面至少出现四次故障。据官方消息：

1月24日上午，微信部分功能出现短暂故障，微信用户登录、消息会话、公众号、小程序、外部链接、文件发送等功能均受到不同程度的影响，波及小部分用户。故障发生后5到30分钟后，各项功能陆续恢复。

6月25日下午，微信部分功能出现短暂故障，微信登录、用户消息会话、公众号、小程序、外部链接等功能均受到不同程度的影响，影响时长约为5到20分钟，波及小部分用户。

7月5日晚间，公众号后台出现故障。12月26日，公众号后台再次出现故障。

此外，今年10月29日晚间，据部分网友反馈，在使用微信支付时遭遇故障，包括美团、京东等软件的微信支付都出现问题，线下超市结款不能支付。当时，相关问题很快得到修复，微信方面做出回应，称非常抱歉给大家带来不便，不过对故障原因，也未进行说明。

早先时候，微信公众号的一次故障让明玉印象深刻。她回忆，某财经大号忽然发出几篇“low到不行”的社会新闻，差点让自己以为这个号在做转型。而随后，公众号重新推送文章，澄清是微信方面bug，让自己的文章变成了别的文章。

不须多言，微信公众号是一门规模庞大的生意。因此，微信故障即便只是短暂出现，也会造成巨大影响。

新榜报告指出，内容渗透到实体经济的方方面面，输送流量、用户、商誉、创意和购买力，升级为产业生态。其广告平台数据显示，2019年上半年公众号原生广告的投放金额较去年同期增长35.6%。

报告指出，在头部公众号方面，广告主依然重视投放，特别是“触网”较深的行业，以及有品宣刚需的成熟品牌，而中长尾公众号流量尤其适合“创业型”企业。

今年第三季度，微信及WeChat的合并月活跃账户数达11.51亿，相比去年同期增长6%，微信生态本身进一步壮大。公众号方面，虽然没有官方数据披露，不过从第三方平台可以窥见其成长。

据新榜统计，在11月，微信公众号500强整体发布8.2万篇内容，总计收获30.1亿次阅读，3118.3万次在看。新榜全样本中共计有341799个公众号进行过推文，其中，有63725个公众号连续30天每日更新，占比达19%。

由此可见内容从业者对微信公众号的重视。相对而言，半小时的故障并不短暂。人们很难不讨论，也很难不吐槽。

与巨头同命运或难避免

微信公众号故障之后，相关消息很快全网刷屏。在这背后，是一个小微创业者与巨头形成生态共同体时代的到来。

2012年8月，微信推出微信公众平台，最初并没有什么远大的布局战略，但此后发展超出预料。基于微信庞大的用户群体，微信公众平台很快成为最大的内容生产和分发平台。一批批内容创业者投身其中，名利双收。不过，享受平台红利，就要承担平台本身的风险。如果微信公众号的宕机不只半小时，相应工作也只能推迟。

大势所趋，巨头的产品和服务衍生出庞大生态，而小微创业者要依附于此。“未来的模式就是网络巨头分享自身技术、流量和场景资源进行生态化赋能，小微创业者借助大平台以新的利益分成机制缔结成新的生态共同体”，长期研究数字经济的中央财经大学副教授陈端向新浪科技指出，未来的竞争，越来越多是在这些生态共同体之间展开。

马化腾表示，腾讯想做行业助手

早在2018年上半年，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾就多次公开提到，腾讯希望专注做好连接和零配件，成为各行各业最好的“数字化助手”。再往前回溯三年，马化腾曾表示，过去确实有很多不放心，出于本能，很多事情都想自己去做。现在则把另外半条命交给合作伙伴。

而这些年来，巨头们提出的无论是“助手”也好，“赋能”也好，实际上，小微企业都难以避开。主动选择权，并不在自己手中。对普通网民来说，那些国民级产品和服务也已经深度融入日常生活，成为近似于水和电的刚需。

巨头把半条命拿出来，投身其中的创业者也是把“命”押进去。不过两种付出，并不对等，也无法对等，只是就整体而言，巨头和小微创业者们在一定程度上成为命运共同体。

就微信公众号的故障而言，陈端指出，微信公号曾经是内容创业的重要阵地和很多人接受信息的信源依赖，不过伴随内容入口的不断增加，尤其是以今日头条为代表的信息流智能分发内容模式崛起，社会注意力资源逐渐向一些新兴平台迁移，微信公号的打开率和意见平台影响力在持续衰落。

如果微信平台故障多发，那么最终影响到的，还会是平台自身的壮大。

作为最大的国民级应用，微信承载太多意义。在此次故障后，新浪科技向互联网平台技术人员咨询有可能的原因，得到答复：外面人看都是推测。也许云服务有问题，也许是光纤挖断，或者内部其他问题。细节，只有腾讯最明白。

很快，2020微信公开课PRO版就要召开，微信最新官方数据将得以披露。可以预见，微信生态还在快步向前，不过从用户角度来看，希望它再稳一点。