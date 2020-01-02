日媒：学用微信淘宝，中国老年人不甘落后

网易科技讯1月2日消息，据日本媒体报道，越来越多的中国老年人正通过使用微信和淘宝等手机应用来拥抱大科技。在飞速的数字化转型过程中，中国的老年人并没有落后。

像许多中国人一样，许畅（Xu Chang，音译）每天都会浏览手机上的电商网站，在微信上与朋友聊天，使用高德地图在北京的道路上穿行。当寒流来袭时，他就呆在家里通过送餐应用点外卖。

但许畅并不是千禧一代，他是一名已经80岁的退休老人。五年前，许畅阅读了一篇关于阿里巴巴创始人马云及其电子商务帝国的文章后，忍不住下载了阿里巴巴的淘宝应用。“我很好奇淘宝里有什么，”许畅回忆说。从那以后，他尝试使用各种应用程序，现在智能手机上总共安装了64个应用程序。

“手机应用让我的生活变得更加轻松，”许畅说。“我也学到了很多新东西，”他指的是自己在淘宝上发现了各种产品，并在新闻聚合应用上读到了各种故事，而在这里发布新闻的速度远比过去的电视要更快。

这些应用程序不仅让许畅的生活更加愉悦，还让他能够帮助别人。他说：“我的一些朋友年纪太大了，不能出去购物，所以我替他们在网上购物，把商品送到他们家里。”

相关统计数据显示，截至2018年，中国65岁及以上人口已达1.666亿。快速的数字化转型让人们一度担心很多老年人可能会无法适应新技术，可能会落伍。中国目前有超过四百万个应用程序，但其中很少是专门为老年人服务的。

然而有证据表明，中国的老年人并没有被数字化所疏远。相反，他们像许畅一样，正在拥抱新技术。

家住长春的空巢老人唐艳杭（Tang Yanhang，音译）就是一个很好的例子。由于和女儿住得离得很远，唐艳杭曾经需要独自一人拎着沉重的购物袋回家。但在2017年学会如何使用电子商务应用程序后，这位现年64岁的老人只在网上购物，等着快递员把商品送到自己手中。“这真的很方便，”她说。

来自河南省的钟培成（Zhong Peicheng，音译）也可以利用微信和他的儿子们保持联系。59岁的钟培成在家乡治病，而他的儿子们在上千公里外的广东建筑行业工作，一年只能回家一次。但是“他们每天都在微信上给我打电话，”钟说。“我们可以在视频中清楚地看到对方。”

根据腾讯去年1月份发布的一份报告，在中国，约有6300万55岁及以上的人使用微信。尽管这一数字听起来令人印象深刻，但中国老年人在微信月度活跃用户中所占的比例不到6%。腾讯在另一项研究中指出，2017年接受调查的800名中国老年人中，约有一半使用过微信支付或其他电子钱包。有过网上购物或网上问诊经历的老年人比例较低。

一些公司已经意识到“白发经济”的机遇，并专门为老年人市场设计开发产品。阿里巴巴最近开始训练其智能音箱，让它能听懂方言，从而使得老年人能够使用家乡话控制家电。《如何进行网上购物》等课程也进入了很多老年大学的课程设置。在宁波，当地政府去年宣布，到2021年，他们将帮助至少2万名老年人学会使用智能手机。

中国的老年人也热衷于互相帮助。事实上，住在长春的唐艳杭就把学习变成了相互进行社交的机会。每当唐艳杭遇到技术上的问题时，她都会截屏，把照片上传到网上，然后和其他退休人员进行交流。经过讨论，问题通常都会得到解决。“如果我们不想落后，就必须不断学习，”唐艳杭说。