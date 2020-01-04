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1100万美元薪水占比不足一成，库克2019年在苹果收入详解

2020/1/4 7:55:45来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月4日消息 据外媒报道，苹果今日向美国证券交易委员会提交的2019年委托书显示，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在2019年的薪水超过1100万美元。其中包括300万美元的基本工资与770万美元的绩效奖励，以及88.4万美元的“其他补偿”，总计11555466美元。

库克的其他补偿包括终身保险费、401k计划供款、度假现金支出（共计9.2万美元）、457083美元的安全费用以及315311美元的私人飞机使用费用。

库克收入比2018年的1500万美元少了400万美元。但此处列出的薪水不包括2019年获得的股票奖励，库克从2019年归属的股票中获得超过1.13亿美元的收入。 

其他多数苹果高管的基本工资接近100万美元，还有股票和奖励，奖金为2000万至2500万美元。卢卡·马埃斯特里、凯特·亚当斯和杰夫·威廉姆斯收入超过2500万美元。

今年年初离开公司的Angela Ahrendts收入2200万美元，她的继任者Deirdre O'Brien则收入1900万美元。

所有苹果高管的薪水都比苹果的中位数薪水高得多，后者为57596美元。这是因为苹果公司有大量的零售和Apple支持员工。库克的薪酬是员工中位数薪水的201倍。

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关键词：苹果库克

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