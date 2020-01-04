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如何修复微软Windows 10任务栏图标空白Bug？

2020/1/4 8:14:50来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月4日消息 无论是新版还是旧版Windows 10都会有一定几率出现诸如任务栏图标空白的问题。对于这类Bug有多种方法可用来解决此问题，而最有效的方法实际上是释放磁盘空间。

当磁盘空间不足时，系统将不再正确加载图标缓存，因此请确保设备至少有1GB的可用存储空间。删除临时或不必要的文件，然后重新启动设备，通常来说任务栏图标应该就会予以显示。在某些情况下用户甚至不需要重启系统，因为图标会在自动刷新后回归。同时用户也可通过终止资源管理器进程迫使任务栏重新加载必须显示的图标。

有多种方法可以执行此操作，方法之一如下（在每个命令后按Enter）：

taskkill /f /im explorer.exe

--

explorer

用户还可以通过按以下命令重新启动资源管理器进程：

Ctrl + Shift +右键单击任务栏>退出资源管理器

单击：任务管理器>文件>运行新任务> explorer.exe，终止浏览器进程

在大多数情况下重新启动即可修复该错误，但是由于重新启动本身仅会删除临时文件并因此释放了一些磁盘空间，这种Bug往往会重复出现。因此手动释放磁盘空间才是最根本的。推荐用户对驱动器进行错误扫描，因为损坏的文件（例如图标缓存）也可能导致类似的问题出现。

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关键词：微软Windows 10

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