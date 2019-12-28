如何阻止Microsoft Edge Chromium在Windows 10上自动安装？

IT之家12月28日消息 微软将于2020年1月15日在运行Windows 10 April 2018 Update（版本1803）和更高版本的设备上通过Windows Update自动推送基于Chromium引擎的新Microsoft Edge浏览器。有些用户似乎对Edge Chromium不感兴趣，而这些用户可使用Microsoft Blocker Toolkit或注册表来阻止Windows 10通过Windows Update自动安装新版本的Microsoft Edge。

阻止Edge Chromium浏览器通过Windows Update安装，最简单的方法就是使用Microsoft Blocker Toolkit。

获取拦截器工具包

要下载Microsoft Edge Chromium阻止程序脚本，请使用以下步骤：

• 打开Microsoft支持网站。

• 单击“阻止程序工具包”下载链接。

• 双击下载的MicrosoftEdgeChromiumBlockerToolkit.exe文件。

• 单击是按钮。

• 单击浏览按钮。

• 选择一个文件夹以提取文件。

• 选择提取文件夹

• 单击确定按钮。



• 再次单击确定按钮。

若要运行“阻止程序工具包”以阻止Microsoft Edge的自动传递，请使用以下步骤：



• 打开开始。

• 搜索命令提示符，右键单击顶部结果，然后选择“以管理员身份运行”选项。

• 键入以下命令以导航到提取的文件夹，然后按Enter：

cd c：\ PATH \ TO \ EXTRACTED \ FILE

▲本示例移至“下载”文件夹内的“edge”文件夹：

cd C：\ Users \ m__la \ Downloads \ edge

• 键入以下命令以阻止Windows Update安装Microsoft Edge Chromium，然后按Enter：

EdgeChromium_Blocker.cmd / b

完成这些步骤后，Microsoft开始部署时，Windows Update不会自动下载并安装基于Chromium引擎的Edge的新版本。若用户想用回Edge则可以使用相同的说明还原更改，但在第4步中，请确保运行此命令EdgeChromium_Blocker.cmd / u。

如何使用注册表阻止Windows Update安装Edge Chromium

用户也可以通过编辑注册表以防止Windows 10在计算机上下载并安装新版本的Microsoft Edge。

PS：建议在继续操作之前对PC进行完整备份。

若要阻止Microsoft在设备上安装新的Edge，请使用以下步骤：

• 打开开始。

• 搜索regedit，然后单击顶部结果以打开注册表。

• 浏览以下路径：

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft

• 右键单击Microsoft（文件夹）密钥，选择“新建”，然后单击“密钥”。



• 将密钥命名为EdgeUpdate，然后按Enter。



• 右键单击新创建的密钥，选择“新建”，然后单击“DWORD（32位）值”。

DoNotUpdateToEdgeWithChromium DWORD创建

• 将键命名为DoNotUpdateToEdgeWithChromium并按Enter。

• 双击新创建的DWORD并将值设置为0到1。

• 单击确定按钮。

完成这些步骤后，基于Chromium的Microsoft Edge将不会在用户的设备上自动下载和安装。用户也可以使用相同的指令来还原更改，但是在第8步中，请确保将值从1更改为0。