苹果下月召开年度股东大会，库克可能获数亿美元奖励

北京时间1月4日下午消息，据国外媒体报道，苹果公司下个月将在Apple Park总部的史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）剧院举行年度股东大会。届时，股东们将就公司执行董事会选举，以及三项其他股东提案进行投票表决。

根据苹果周五向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件显示，今年的股东大会将于当地时间2月26日上午9点举行。在2020年1月2日营业结束前登记在册的股东、或持有苹果股票的股东将被邀请参加此次股东大会。当然，任何持有苹果股份的人都可以通过proxyvote.com参加在线投票。

在今年的股东大会上，苹果股东将总计讨论6项提案，涉及董事会成员选举、批准安永会计师事务所（Ernst And Young）为独立注册会计师事务所，以及批准公司高管薪酬等。另外还有三项股东提案也将进行投票表决。

据悉，苹果给出的董事会成员提名人包括詹姆斯·贝尔（James Bell）、蒂姆·库克（Tim Cook）、阿尔·戈尔（Al Gore）、安德里亚·荣格（Andrea Jung）、阿特·莱文森（Art Levinson）、罗恩·苏格（Ron Sugar）和苏·瓦格纳（Sue Wagner）。

至于迪士尼CEO鲍勃·伊格尔（Bob Iger），他已于去年9月辞去了苹果董事会的职务。原因是苹果和迪士尼都推出了流媒体视频服务，两家公司形成了竞争关系。作为苹果的长期董事，伊格尔表示，苹果对进入娱乐业的兴趣让两家公司走上了“冲突而不是融合”的道路。

2019年，在苹果的“C”级别高管（如CEO、CFO）中，CEO库克再次成为薪酬最低的高管。去年，库克的薪酬仅为1150万美元，其中包括300万美元的基本工资。相比之下，包括CFO卢卡·马埃斯特里（Luca Maestri）、总法律顾问凯特·亚当斯（Kate Adams）、零售和人事高级副总裁迪德雷·奥布莱恩（Deidre O'Brien）、COO杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）和前零售业务CEO安吉拉·阿伦茨（Angela Ahrendts）等高管，在2019年获得了1900万至2500万美元的薪酬，包括基本工资、股票奖励和其他激励。

虽然薪酬较低，但库克在2019年还获得了1.135亿美元的股权，使得库克在2019财年的薪酬总额达到1.25亿美元，但低于一年前的1.36亿美元。另外，如果苹果能够继续按预期发展，库克将额外获得数亿美元奖励，因为他还拥有126万股（价值约2.757亿美元）待授股权，以及56万股股权激励计划奖励（价值约1.225亿美元）。

至于三项股东提案，其中包括要求董事会薪酬委员会准备一份报告，评估“将可持续性指标纳入业绩衡量标准、业绩目标或股票授予条件的可行性”。该提案认为，尽管苹果吹捧在环境可持续性和人权领域的努力，但将具体指标直接与高管薪酬挂钩，可能会“降低声誉、法律和监管风险，提高长期业绩”。

对于该提案，苹果建议股东投票反对。苹果认为，其现有计划，如年度供应商责任进度报告，环境责任报告和供应商行为准则等已经足够。苹果称，其高管薪酬的设计方案相当明确，整合所需的指标将是多余的，因为它们已经成为企业价值的一部分。