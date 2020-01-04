抖音被曝秘密开发换脸功能，视频加水印防作伪

1月4日消息，据外媒报道，流行短视频应用抖音母公司字节跳动已秘密构建了一款应用，可以让人把自己的脸换入其他视频中的人身上。这款应用代码为“换脸”(Face Swap)，采用类似Deepfake技术。

要想使用新的换脸功能，抖音及其海外版TikTok都要求用户对自己的脸进行多角度生物扫描，然后将其添加到想要的视频中，并将自己的脸覆盖在视频中某人的身上，最后进行分享。

如果只在抖音和TikTok上推出换脸功能，可能会创造出一种更可控的环境。在这种环境中，换脸技术加上有限选择的源视频只会被用来取乐，而不是传播错误信息。此外，换脸视频上有水印标志，字节跳动称这将有助于区分内容是否真实。

此外，这项新功能还可能提高人们对换脸技术的认识，让更多的人意识到，他们不应该相信自己在网上看到的一切。不过，这也可能加剧人们的担忧，即字节跳动将如何处理如此敏感的生物统计数据，它们类似于iPhone上用来设置面部识别功能的数据。

其他几家科技公司最近也尝试将简化版的Deepfake技术推向市场。应用软件Morphin可以让用户在GIF动图中把自己的脸部电脑合成图像覆盖在演员身上。Snapchat多年来提供的FaceSwap选项，可以改变相框里两个人的面孔。也有些独立的应用程序可以做到这一点，比如FaceSwap Live。

Snapchat不久前还推出了新功能Cameos，可以在它提供的视频片段中插入真人的自拍照，尽管这样做的结果看起来并不显得十分真实。引发最多喧嚣的是Zao，它使用人工智能将一个人的脸和另一个人的脸融合在一起，同时移动和同步他们的表情。

但字节跳动可能会给抖音和TikTok带来逼真的深度模仿，这两款应用是世界上最受欢迎的段视频应用，下载量超过15亿次。

以色列应用内市场研究初创公司Watchful.ai在最新版本的抖音和TikTok安卓应用程序中发现了换脸功能的代码，尽管目前公众还无法使用这个新功能。

字节跳动和抖音都拒绝对换脸功能、推出时间、如何保护生物识别扫描隐私以及年龄限制等问题置评。但TikTok发言人坚称：“在与各团队核实后，我可以确定这绝对不是TikTok的新功能，我们也没有任何引入它的意图。”

不过，通过适当的保护措施，换脸技术可能会开创一个用户生成内容的新时代，创作者永远是行动的中心。这些都是个性化媒体新趋势的一部分，而这一趋势在2020年可能会更加热门。