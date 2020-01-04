特斯拉完成36万辆交付量目标，马斯克身价也增至275亿美元

1月4日消息，据国外媒体报道，在刚刚过去的2019年，电动汽车厂商特斯拉的目标是交付36万辆到40万辆电动汽车，但由于一季度的产量和交付量环比下滑明显，加之裁员和关闭线下门店影响，其在前三个季度仅生产26万辆电动汽车，向消费者交付25.52万辆，能否实现全年的交付量目标也有很大的不确定性，甚至有分析师不看好他们能完成这一目标。

虽然在交付量方面面临较大压力，但特斯拉最终还是完成了36万辆的交付辆目标。其当地时间周五提交给美国证券交易委员会的文件显示，他们在去年第四季度生产10.4891万辆电动汽车，向消费者交付11.2万辆。

在产量和交付量双双创下新高的同时，特斯拉也顺利实现了36万辆的交付量目标，前三季度的25.52万辆加上四季度的11.2万辆，特斯拉在2019年就共向消费者交付了36.72万辆电动汽车。

实现36万辆的交付量目标之后，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）应该也是长舒一口气。在去年他曾发布特斯拉有可能生产50万辆电动汽车的推特，随后改口是到年底时，他们的产能有望达到年产50万辆电动汽车的水平，他们在2019年的目标是交付36万辆到40万辆电动汽车。这一推特曾导致他再次被美国证券交易委员会告上法庭，虽然再次和解，但对他在社交媒体的行为作出了严格约束，未经律师批准，他不得通过推特或者其他方式对外发布特斯拉财务、产量等方面的信息，包括潜在的、拟进行的和预计的。

如果特斯拉最终不能在2019年交付超过36万辆电动汽车，那马斯克就将处于非常尴尬的境地，好在他们最终实现了这一目标。

当然，特斯拉最终完成36万辆的交付量目标，也并不容易，马斯克在去年12月初就已开始动员，在给员工的邮件中，他表示确保所有的电动汽车在年底前交付给消费者，是他们在12月份最重要的两件事之一。

而在新年前夜，特斯拉的员工们依旧在忙于交付电动汽车，马斯克和他的母亲梅耶·马斯克（Maye Musk）也亲自上阵，还有大量的来自特斯拉车主俱乐部的志愿者们帮忙，当天他们也顺利将数百辆刚下生产线的新车交付给了消费者。

在特斯拉的产量和交付量创下新高，并实现交付量目标的同时，特斯拉的股价也创下了新高，周五收盘时达到了443.01美元，市值为798.5亿美元，盘中最高时还达到了454美元，按这一价格，特斯拉的市值为818.29亿美元。

而得益于特斯拉股价上涨，马斯克的身价在周五也有明显增加，福布斯实时富豪榜的数据显示，马斯克的身价在周五增加了4.49亿美元，个人全部身价达到了275亿美元，是全球的第36大富豪。