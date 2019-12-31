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最高888元、无门槛使用：京东年货节必领京享红包18点开抢

2019/12/31 15:37:16来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家12月31日消息 京东2020年货节【京享红包】将于12月31日（今日）18点正式开抢，可随机获得6.66、8.88、66.66、666、888元等面额红包，京享红包可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此领红包

京享红包共千万奖池，先到先得，发完即止。1月1日、7日京东红包金额提升，且中奖概率加倍！

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• 什么是京享红包

京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

• 活动时间

红包领取时间：2019年12月31日 18点 - 2020年1月12日 24点

红包使用时间：2019年12月31日 - 2020年1月17日（过期红包失效）

• 京享红包面额

随机获得6.66、8.88、66.66、666、888元等面额红包。

• 京东年货节福利放送

会场优惠力度
主会场每日一个主题、疯抢优惠神券
京东超市满199减100、满299减150
手机狂欢抢2020元神券、2020台手机5折秒
电脑数码抢笔记本2020元神券
耳机音箱领券999减150、全场6期免息
品质家电百亿红包、最高减400
服饰时尚大牌狂欢、领券满300享9折
时令生鲜2件8折、3件7折
美妆新颜每满199减100、等量买赠
生活服务火车票50元神券限时抢
运动户外部分领券300减30
图书文娱自营图书每满100减50
京东健康保健品满299减80
拍拍优选二手iPhone X 256G低至3799
国际进口满199减100、3件5折
箱包鞋履跨店每满300减30
京东京造领券满199减100

• 京东年货节【京享红包】：点此领红包

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关键词：京东京享红包年货节

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