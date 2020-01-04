盘点2019年通信业十最：工信部发放5G牌照最受关注

2019年已经结束，回望这一年的通信业，5G牌照正式发放，正式拉开了5G元年的序幕，由此开始了新一轮信息技术竞赛。而这一次竞赛，中国在技术、标准、产业、应用等各方面领跑世界。

C114小编综合行业关注度、相关新闻的阅读量、评论热度等因素，选出了十大行业之“最”，让我们一起来回顾一下过去的这一年，还有哪些大事发生。

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最受关注：工信部正式发放5G牌照

6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。中国商用5G的时间表较市场预期提前了半年。

11月1日，三大运营商宣布首批在50个城市开通5G商用，同时正式启用5G商用套餐，5G商用套餐分为多个档位，包含的流量从100GB到300GB不等，起步价分别为中国移动128元、中国电信和中国联通129元。

12月23日，工业和信息化部党组书记、部长苗圩在全国工业和信息化工作会议上宣布，全国已开通5G基站12.6万个。

2

最大高层调整：中国电信董事长杨杰调任中国移动董事长

3月4日，中国电信原董事长杨杰正式调任中国移动，将担任中国移动董事长一职。当日上午，中国电信给杨杰举行了欢送仪式。

在外界看来，这既在情理之中，又在意料之外。情理之中的是电信业都要进行一轮重大的高层轮换；意料之外的是，这是杨杰首次离开工作了三十余年的中国电信。

3

最顺理成章：联通与电信5G网络共建共享

今年9月，中国联通与中国电信签署《5G网络共建共享框架合作协议书》。根据合作协议，联通运营公司将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网络，双方划定区域，分区建设，各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作，谁建设、谁投资、谁维护、谁承担网络运营成本。

电信和联通5G网络共建共享采用接入网共享方式，核心网各自建设，5G频率资源共享。双方联合确保5G网络共建共享区域的网络规划、建设、维护及服务标准统一，保证同等服务水平。双方各自与第三方的网络共建共享合作不能不当损害另一方的利益。双方用户归属不变，品牌和业务运营保持独立。

4

最理性：三大运营商叫停不限量套餐

三大运营商的“不限量”套餐从一出现就饱受争议。2017年，三大运营商为了响应提速降费需求以及吸引消费者，纷纷推出了不限量套餐。这本是一件好事，但是却被消费者认为是运营商的“套路”，究其原因无外乎改套餐存在流量限速以及流量无法转移到下月使用等诸多限制。

在被工商局认定为虚假广告、虚假营销后，三大运营商被多部门约谈。随后，工信部勒令整改后，无限流量的套餐就此消失，改头换面之后被称为“畅享套餐”。

9月，三大运营商开始下架不限流量套餐，叫停该套餐，是一种理性的回归。“对于长期稳定健康经营的企业来说，摆脱价格战，回归理性，回归更优质的产品和服务才是正道。”

5

最霸道：美国实施华为禁令

当地时间5月15日，美国商务部发布声明，将华为及其68家关联企业列入所谓的管制“实体名单”，禁止其在未经美国政府批准的情况下向美国企业获得零部件和相关技术。美国指责称华为对美国国家安全构成了威胁。虽然华为对此一再否认。

期间美方还一再放出放松管制风声，称将向希望与华为开展业务的美国公司颁发许可，“在那些对国家安全没有威胁的领域”。

即便如此，禁令对华为的影响不见得多大，但是却给美国公司带来了麻烦，不知道能否与这家中国公司合作。有美国科技公司主管及其律师一直在与特朗普政府官员进行闭门会议，并表示将他们最大的客户之一华为列入黑名单，不利于他们的业务发展。

6

最大福利：携号转网正式实施

11月27日，工业和信息化部举办全国“携号转网”正式提供服务启动仪式，宣告“携号转网”全国服务正式启动。

11月底，工信部透露的数据显示，截至11月26日，中国电信、中国移动、中国联通转出的用户数占全部转出用户数的比例分别是16.3%、57.6%和26.1%，转入的占比是49.3%、28.1%和22.6%，中国电信成为携号转网的最大受益者。

不过对于这份数据，中国移动给出不同意见：该数据是将每一家运营商的携出用户数除以三家运营商总的携出用户数得到的百分比，因为中国移动的用户量相对更大，就全国来看大概占到市场份额的60%多，即便按照57.6%的比例看，也并没有达到移动的市场份额，中国移动的携出比例并不高。

另一份统计数据则显示，11月10日-26日26个省携号转网试运营期间，中国移动携入用户数36413户，净携入用户数6248户，为三家运营商最高；携出率为0.003%，为三家运营商最低值。

7

最骄傲：5G时代“中国声音”响彻3GPP

在3GPP RAN第86次全会上，明确了备受业界关注的3GPP 5G第3个版本（Rel-17）的技术演进路线。

值得关注的是，来自中国移动通信产业链上的企业表现十分抢眼，牵头了3GPP RAN R17版本多项重要标准立项。

其中来自中国的运营商广泛参与和主导了多项重要标准立项，尤其在负责网络架构与接口的RAN3中新立项都由中国运营商牵头。

设备商方面，来自中国的华为、中兴、大唐等设备商均在RAN1和RAN2广泛参与。

另外，来自中国通信企业的专家代表也早已在3GPP改选中担任了多个重要职位。

8

最果断：中国电信“断舍离”：5G终端不允许存在CDMA制式

有网友在C114旗下通信社区“通信人家园”爆料，中国电信要求从2020年起，所有5G终端不允许存在CDMA频段和制式，同时要求不允许存在VoLTE开关；如果已报CDMA频段和制式，需要明确去除时间安排，最终入网证和型号核准证不允许出现CDMA频段和制式。

业内人士指出，如此明确的态度和要求，符合中国电信一贯的行为风格。其实，早在3G时代的尾声，中国电信就已经有意缩减CDMA网络投资，转而全力投入LTE；在4G时代，随着中国电信在移动市场上的产业号召力与日俱增，全网通、VoLTE智能手机的普及，使得中国电信有底气彻底的和CDMA说“再见”了。

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最值得借鉴：上海电信回应作家六六投诉

12月初，作家六六怒怼中国电信一事在互联网上引发了强势“围观”。针对所谓的“霸王企业”损害用户利益的说法，上海电信方面对此抽丝剥茧，一一作出了回应。

首先，是否真的是电信强迫消费者购买自己不愿接受的捆绑服务？答案是并非所谓“强制购买”。

其次，免费获得的手机每月用不完流量真的会扣款？答案是扣的15元是宽带提速费用，并非手机流量费用。

最后，因为扣费后账户余额不足导致的停网问题，上海电信方面也表示已与机主进行了沟通，“若不需要此项服务可以帮助解除宽带提速包，机主表示需要此业务，清楚规则，并会继续使用电信服务”。

上海电信基于事实进行客观查证并迅速做出正面回应的做法，既保障了用户的正当利益、也坚守了底线，可以说做到了“有理有据有节”，或可为行业借鉴。

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最意外：董小姐买单员工话费带火联通

7月，C114旗下通信社区“通信人家园”中一个“霸气董小姐！全员加薪后再为员工交话费！”的帖子引起网友热议。

格力发布红头文件：“为满足大数据互联网时代工作通讯需求，经公司办公会议研究决定，实施全员免费使用工作电话方案”。而此前，格力电器董事长兼总裁董明珠在接受采访时就曾表示：“随着格力的快速发展，企业将与员工共享发展成果，后续将考虑承担员工通讯费用”。而拿下格力大单的就是珠海联通。

“深圳普通用户”点评道，“其实这个运营商也是很会做生意的，格力企业大，员工也多。它这么资费而且可以开副卡，会把格力员工原有的卡都挤掉。虽然批发价格低，但胜在数量多，而且客户忠诚度高。和常见的集团套餐一样的吧，以后估计都会有运营商和某些中大型企业谈，一开卡就是几千张几万张的开。如果能谈到巨型国企总部，或者富士康这类企业，哇噻，一年的开卡KPI都超额完成。”