特斯拉在美连出致命车祸，警方调查：当时究竟是谁在控制车

据国外媒体报道，上周日，两辆特斯拉汽车先后在加利福尼亚州和印第安纳州发生车祸，一共造成三人死亡。两地警方事后试图找到一个陌生问题的答案：事故发生时到底是谁在控制汽车？

图示：加州加迪纳的特斯拉Model S事故现场

当地时间12月29日，午夜过后不久，加州加迪纳的一辆特斯拉Model S在行驶过程中闯了红灯，撞上一辆本田思域，造成思域上的两名乘客当场死亡；特斯拉汽车上的两名乘客受伤，但没有生命危险。几小时后，一辆特斯拉Model 3撞上了停在印第安纳州高速公路左侧车道上的一辆消防车，造成特斯拉车内一名妇女死亡，她的丈夫受伤。

警方尚未确定，在车辆行驶过程中，这些司机是在使用特斯拉自动驾驶辅助系统Autopilot，还是在手动驾驶。此前Autopilot早已经引起了联邦安全官员的兴趣。警方说希望在未来几天调查清楚这一点。

这一区别对于确定事故原因非常重要，汽车行业正迅速转向部分或完全自动驾驶，调查也有助于回答监管机构的质疑。

多年来，汽车都配备了所谓的“事故数据记录仪”，这个“黑匣子”用来记录可以还原事故发生情况所需的关键信息，比如刹车、安全气囊打开情况，以及其他可以通过特定工具下载的关联数据。

然而，只有汽车制造商才能获得事故前几秒有关车内自动驾驶技术的详细数据。这意味着，调查人员在试图了解汽车碰撞过程中是否有自动化系统在起作用时，必须求助于汽车制造商。

底特律研究机构Navigant Research首席分析师山姆·阿布萨米德(Sam Abuelsamid)表示：“我们永远不应该依赖于制造商来获得这类数据，因为他们可能要为产品缺陷负责，而且他们与车辆事故有内在的利益冲突。”

他说，应该有一种标准方法来确定在撞车前和撞车过程中起作用的是哪种控制模式。

他说：“随着我们投放更多配备部分自动化系统的车辆，应该强制记录有关自动化状态和驾驶员的信息。”

2016年特斯拉电动汽车发生撞车事故后，美国国家运输安全委员会（NTSB）要求美国交通运输部确定应该收集哪些数据，但目前尚未完成这项工作。

美国国家运输安全委员会在一份事故报告中警告称：“随着越来越多的制造商在车辆上安装自动化系统，为了提高系统安全性，有必要对主动安全系统在事故发生过程中的表现，以及司机对事故的反应，开发详细的信息采集规则。”“一旦发生车辆故障或者车祸，汽车制造商、监管机构和事故调查人员都需要特定的数据。”

特斯拉没有回复寻求置评的电子邮件。该公司强调，驾驶员在使用Autopilot时，最终要对车辆的控制负责，而且必须始终把手放在方向盘上保持专注。该公司还对有关Autopilot不安全的批评进行了有力回击，经常提到该公司发布的季度数据显示，使用Autopilot系统的驾驶员比不使用Autopilot系统的驾驶员更安全。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，正在对加州的这起撞车事故进行调查。该机构的一位发言人拒绝就加州特斯拉车祸发生过程中Autopilot系统是否起作用而发表评论。

美国公路安全保险协会碰撞测试中心负责人劳尔·阿比莱兹（Raul Arbelaez）表示，由于无法便捷访问数据，阻碍研究者深入了解各种情况下自动驾驶辅助装置的表现，在轻微车祸中尤为如此，这种情况占交通事故的绝大部份。

“人们如何与这些技术互动？它们在什么条件下工作？它们在雨雪交加的夜晚工作真的很差吗？还是在这种条件下表现出色？”阿比莱兹说。“我相信这对于汽车制造商来说非常有用。这能够帮助他们改善产品。但就调查这些自动化系统在车祸中的表现而言，我们真的无法访问数据。我们想要的是在事故发生后能够快速提取数据，无需与汽车制造商合作。”

2016年，美国国家运输安全委员会和国家公路交通安全管理局调查了第一起涉及特斯拉Autopilot系统的致命事故。在那次撞车事故中，特斯拉Model S被一辆穿越高速公路的半挂车撞毁车顶，造成司机死亡。

佛罗里达车祸

美国国家运输安全委员会说，佛罗里达州那起事故的特斯拉汽车并没有配置可以被通用工具读取数据的传统事故数据记录器。相反，特斯拉收集了大量数据，并提供给美国国家运输安全委员会。这些数据显示，事故发生时特斯拉Model S司机正在使用Autopilot系统。

即使发生事故的特斯拉汽车有一个事故数据记录仪，2006版规则中所要求的15个数据参数“也不足以回答车祸发生时谁在控制汽车这一最简单的问题”。美国国家运输安全委员会在详细调查报告中如是指出。

至少从2018年开始，特斯拉汽车就有了事故数据记录仪，并向公众提供下载事故数据的工具。

美国国家运输安全委员会的一位发言人说，该机构呼吁美国交通运输部确定需要哪些数据参数来了解事故发生时涉及的自动车辆控制系统，但目前该工作仍有待解决。

美国国家运输安全委员会正在调查特斯拉涉及Autopilot系统的其他车祸，包括2018年3月在加州山景城发生的致命车祸。与此同时，美国国家公路交通安全管理局对13起特斯拉汽车事故展开调查，认为这些事故可能是司机在使用Autopilot系统时发生的，其中包括12月7日发生在康涅狄格州的一起事故，一辆特斯拉汽车直接追尾了一辆停在路边的警车。

真实数据

NHTSA缺陷调查办公室前主任弗兰克·伯里斯(Frank Borris)说，从该机构发起的调查数量来看，人们对新技术在该领域的使用情况很感兴趣。伯里斯说，事故调查机构的作用是收集真实的事故案例，以便更好地了解包括新技术应用在内的潜在交通安全风险。

伯里斯表示，他一直担心特斯拉将其Autopilot系统称为“自动驾驶仪”，这种说法可能会导致司机过于依赖它；而且在某些情况下，特斯拉并不打算让Autopilot系统起作用。他还说，几乎没有经验数据可以证明Autopilot系统和其他自动驾驶辅助技术在现实世界中的表现。

与此同时，随着自动化系统越来越普及，功能越来越先进，调查人员对数据的需求可能会变得更加迫切。

2019年4月，在特斯拉位于加州帕洛阿尔托总部举行的投资者体验日期间，公司首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，明年（2020年）将部署“第一款完全无人驾驶的自动驾驶出租车”。

在当年10月份的财报电话会议上，马斯克表示，他们应该能上传软件，使特斯拉在“明年（2020年）年底前”成为自动驾驶出租车。

他解释说，“监管机构的接受程度会因管辖权而异。但我认为，这种从非机器人出租车到机器人出租车的转变，可能是历史上资产价值增长幅度最大的一次转变。”