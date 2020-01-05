美国新规限制人工智能软件出口，1月6日生效

IT之家1月5日消息 据路透社等海外媒体报道，针对中国等国家，特朗普政府在1月3日采取了措施来限制人工智能软件的出口，新规将于1月6日生效。

报道称，出口某些地理空间图像软件的美国公司必须申请许可，才能将上述软件发送到海外（加拿大除外）。根据文件，应用于智能化传感器、无人机、卫星和其他自动化设备的目标识别软件（无论民用或军用）都在限制范围之内。

据悉，限制这类人工智能软件的出口，是美国防止敏感技术被对手国家掌握的手段之一。