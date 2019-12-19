丁磊谈李子柒：她输出的是中国饮食文化、田园文化

12月19日下午消息，2019年度中国游戏产业年会在海口市举行。网易CEO丁磊在演讲中分享了目前中国文化产业的三重使命：第一，连接传统和当下，让高质量文化作品流行起来，进入普通人的生活；第二，连接虚拟和现实，为数字社会的高质量运行，提供新思路；第三，连接中国和世界，说好中国故事。



“今年巴黎圣母院大火后，很多人开始意识到，一些真正的精品游戏，不只有娱乐价值，也是当代的文物保护机构、博物馆。”在丁磊看来，游戏的社会价值，值得更多讨论，更多探索。

谈到近来引发网友思考的“李子柒是不是文化输出”的话题，丁磊认为，“当大家对什么东西向往时，就能联想到你。这，就是文化输出。”

“我们做文化输出，不能靠古板说教，要放轻松一点，要有所选择。文化是依附在实实在在的物品上的，我们要输出那些，中国特有的、日常的、让人放松的东西。”丁磊表示，“李子柒为什么火？因为她输出的，就是中国的饮食文化、田园文化。”

“游戏也是同理。游戏和吃饭一样，是让人放松、愉悦的东西。”丁磊认为，中国游戏出海越成功，大家越会发现，游戏的文化能量，远超出你的想象。

“在过去的20年里，中国制造的物质商品开始走向了全世界。接下来，我认为，到了中国文化商品走向全世界的阶段了。风，马上就要来了。”丁磊表示。

以下是丁磊演讲全文：

《中国文化产业的三重使命》

各位领导、嘉宾、媒体朋友，很高兴又一次来到海口，和大家讨论游戏的使命。

我自己有个简单的观察：一个国家在工业化基本完成的大概后20年，它的文化产业就会迎来爆发式的发展。因为，文化产业，说到底也是一种后工业化的产物。

中国的工业基础，在2000年左右已经基本成型。在过去的20年里，中国制造的物质商品开始走向了全世界。接下来，我认为，到了中国文化商品走向全世界的阶段了。风，马上就要来了。

这对我们来说，都是一个好消息。在这样的时刻，我认为，大家来共同讨论中国文化产业的使命，意义也更大。

从我们的角度看，目前中国文化产业有三重使命：

第一个使命，是要连接传统和当下，让高质量文化作品流行起来，进入普通人的生活。

我们国家是个文化古国、文化大国，有大量经典。但对很多人来说，很多时候，经典也意味着隔阂，意味着不知道从何下手。

我自己很喜欢敦煌，去玩过很多次，但始终觉得所了解的不过1/10，甚至1/100。对很多人来说，敦煌更加远，也更加神秘，想了解也力不从心。

但是，借助游戏，这个了解门槛正在大大地降低。前不久，网易《梦幻西游》电脑版和大话西游全品牌产品，就和敦煌博物馆进行了正式合作。

以前，大家会说“在敦煌，连风都是艺术”。现在，这阵风正在吹出甘肃，吹进寻常百姓家里。通过游戏，一个人在家、有网，就可以感受敦煌之美，感受九色鹿、飞天、佛陀之美。

让文物活起来，让文化火起来，这是文化产业非常重要的一个使命。

中国文化产业的第二重使命，是连接虚拟和现实，为数字社会的高质量运行，提供新思路。

今年巴黎圣母院大火后，很多人开始意识到，一些真正的精品游戏，不只有娱乐价值，也是当代的文物保护机构、博物馆。游戏的社会价值，值得更多讨论，更多探索。

网易自己做了点实践。今年，《我的世界》联合广州消防救援支队，开发了一种新互动玩法。玩家在游戏里可以当消防员或群众，边玩边把安全知识给学了。这种体验，更生动，实操性也更强。

我们的另一个游戏《逆水寒》，也和中国苗族文化中心——贵州雷山进行了合作。玩家可以在游戏里，游千户苗寨，穿苗服，戴苗银。在游戏外，也可以在网易电商严选上买到同款配饰，感受国家非遗工艺。就在今天，《逆水寒》还会推出一款苗族盛装皮肤义卖，衣服所有收入会全部捐给雷山，去扶持当地中小学教育发展。

从这些探索，可以看到，游戏正在不断发挥自身优势，去打破虚和实的界限，去和旅游、电商、教育、公益这些现实中的产业做结合。

为数字社会提供一些具有游戏思维的新发展思路。——这是未来游戏公司要花时间思考的大事。

最后，中国文化产业的第三个使命，是要连接好中国和世界，说好中国故事。

最近，很多人在争论，李子柒到底是不是文化输出。我觉得很简单，当大家对什么东西向往时，就能联想到你。这，就是文化输出。

我们做文化输出，不能靠古板说教，要放轻松一点，要有所选择。文化是依附在实实在在的物品上的，我们要输出那些，中国特有的、日常的、让人放松的东西。

比如说，饮食文化。吃饭是每个人每天都要做的决策，也是改变一个人看法最快的方式之一。我们老说“中国饮食文化博大精深”，其实没什么用，直接让老外吃一顿火锅，他们马上就明白了。我去硅谷也发现，那边的小肥羊老是要排队，扎克伯格也喜欢去吃。

光是这个火锅，我们就有成都、重庆、北京、潮汕等不同类型。吃完火锅，我们还有淮扬菜、广东菜、安徽菜、上海菜、杭帮菜，东北的烧烤，西北的羊肉。中餐这么丰富，你想戒都戒不掉。吃到最后，老外只能感叹一句“神秘的东方啊”。

所以，从这个角度看，在国外开一万家火锅店，可能和开一万家孔子学院一样重要。李子柒为什么火？因为她输出的，就是中国的饮食文化、田园文化。

游戏也是同理。游戏和吃饭一样，是让人放松、愉悦的东西。我相信，中国游戏出海越成功，大家越会发现，游戏的文化能量，远超出你的想象。

这个月10号，我们的足球手游《绿茵之巅》出海，上线72小时内就登顶巴西iOS游戏免费榜。所以，有人开玩笑：中国足球可能征服不了巴西，但中国足球游戏可以征服巴西。

今年，网易另一款三国策略手游《率土之滨》在日本很受欢迎。很多日本玩家受游戏影响，开始积极学中国文言文，办诗词大赛，甚至开了个综艺节目专门讲三国历史。这些，都是文化输出。

放眼到未来，当中国的国力和世界第一越来越接近时，出于好奇和强者崇拜，我们的一切，会被全世界检视、研究和模仿。到那个时候，我们如何用中国的思想、文化，来解释世界，阐释世界，会成为一门全球性显学。

游戏产业，作为其中的关键构成，要主动承担使命，直面时代的变化和需求。对游戏公司而言，重要的是，要投入足够的耐心，足够的努力，和足够的热爱，去创造更多有中国特色的文化精品，去帮助实现一个中国文化的大时代！

以上是我的发言，谢谢大家！