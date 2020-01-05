联发科强硬回怼友商：谁才是最好的5G芯片？

中国5G牌照发布和8月份第一款5G手机上市后，5G手机销量逐月高速增长。中国信息通信研究院发布的数据显示，5G手机在11月份出货量达507.4万部，环比增长103.4%。中国移动预计，2020年销售1亿部5G手机。巨大的新增市场，刺激了产业链的神经，从手机厂商到芯片厂商，竞争迅速白热化。

手机厂商中，小米率先将5G手机带入2000元时代，让业界跌破了眼镜。芯片厂商中，华为、三星、高通、联发科均发布了各自的5G芯片。其中两家独立芯片厂商，联发科11月份发布了5G平台天玑以及5G SoC天玑1000，号称世界最先进的5G SoC；高通12月份举办“骁龙年度技术峰会”，发布了骁龙865/765系列，骁龙865也宣称“全球性能最强”。

在4G时代，高通芯片在性能层面总能压联发科一头。因此，当高通骁龙865盛大发布后，在业界很有“排面”。联发科表示不服。近日，联发科再度举办媒体说明会，联发科无线通信事业部协理李彦辑博士、无线通信事业部产品行销处经理粘宇村出场，向C114等行业媒体强调，天玑1000依然是最好的5G SoC。

跑分、频段、集成

联发科在发布会上介绍，天玑1000是全球首款支持5G双载波聚合的5G单芯片、全球最快的5G单芯片、全球最省电的5G基带、全球首个支持5G+5G双卡双待、全球首款集成Wi-Fi 6的5G单芯片、全球最强的GNSS卫星定位导航系统、全球首款基于Cortex-A77四核的芯片、CPU多核跑分全球第一、GPU性能全球第一、AI性能全球第一。

然而，在骁龙技术峰会上，高通总裁安蒙直接开炮，“其它厂商的5G解决方案，它们与骁龙865+X55组合相比，性能水平都不在一个级别上”。另有高通相关人士评价，天玑1000虽然能够在6GHz以下频段支持200MHz带宽，但是同样不支持毫米波；在AP侧，它的性能也不及骁龙865，同样不是顶级的解决方案。

那么，怎么对比性能？最简单粗暴的办法，“不服跑个分”。天玑1000的安兔兔跑分超过51万分，当时是业界第一；随即骁龙865发布后，跑分超过56万分，刷新了这一纪录。

对于这个话题，李彦辑如此回应，安兔兔跑分突破50万分的，在使用体验上相差就不大了，都可以称作旗舰机产品，是一个级别的。

对于不支持毫米波，粘宇村则认为，全球范围内看，目前有56家运营商商用5G，只有3家商用毫米波，而且那三家运营商均支持Sub6G频段。Sub6G是世界主流，支持Sub6G是联发科的产品策略选择，毫米波技术正在开发，也符合进度。同时，联发科在Sub6G频段的下载速度世界第一。

从C114角度看，联发科对跑分和频段的回应均有一定道理，但还不够有底气。不过，关键在于集成，也就是SoC。高通骁龙765是一颗5G SoC，但顶级的骁龙865采取AP+基带的形式，相当于外挂X55基带。安蒙宣称，“如果仅为了推出5G SoC却不得不降低两者或其中之一的性能，以致于无法充分实现5G的潜能，都这是得不偿失的。”

不过很显然，高通在连续多年推出4G SoC方案后来了个5G外挂，这一说法难以服众。业界不少人就认为，高通难以在当前工艺下打造一颗集成的骁龙865。粘宇村强调，天玑1000采取集成方案，基带在功耗和面积上具备优势。

李彦辑认为，集成方案才是市场的主流。包括联发科和华为海思，都走向了集成，外挂需要解决发热和不稳定性的问题。他甚至表示，一直采取自研AP+外挂基带的苹果，如果未来有了自己的基带技术，走向集成的概率也很大。

市场咨询公司Strategy Analytics也认为，骁龙865方案增加了PCB的面积和生产成本，消除了应用处理器和基带之间通用硅硬件区，增加了功耗。同时，高通能够最大化应用处理器的性能。

客户的选择

如果从最关键的跑分、频段、集成指标对比，我们可以大致看到，不管性能是否“溢出”，骁龙865具有更加全面且强悍的性能。Strategy Analytics就认为，骁龙865是一款旗舰处理器，而天玑1000是应用中端5G智能手机的稍低性能SoC。

但高通外挂式方案是否是终极解决方案，业界没有统一看法。很有可能等工艺问题解决后，高通也会在旗舰芯片上采取SoC方案。当前为了解决这个问题，高通推出了5G模块化平台，将40多个高通元件组合为两个或三个模块。

在客户层面，高通宣布，全球搭载高通5G解决方案的终端设计已经超过230款。而联发科一贯保持了低调，并不愿意透露具体合作伙伴的数量，但从台湾方面的报道来看，联发科对明年在5G市场的表现信心十足，产业链传出的消息是，联发科2020年5G芯片出货瞄准6000万颗。这是一个雄心勃勃的目标。

日前，OPPO同时发布了两款5G手机，分别是搭载骁龙765G的Reno3 Pro，以及搭载天玑1000L的Reno3。其中，Reno3 Pro的8GB+128GB版本售价3999元，12GB+256GB版本售价4499元，Reno3 Pro Pantone 2020年度代表色经典蓝定制版售价4199元。Reno3 8GB+128GB售价为3399元，12GB+128GB售价3699元。

网上公布的安兔兔跑分显示，天玑1000L在安兔兔的跑分为43万分，而骁龙765G跑分为31万分。客户定价会综合考虑多种因素，芯片平台是其中一种；跑分则简单粗暴地反应了芯片的性能。

最后，能够在5G商用之初和高通一较高下，仅从这个角度看，已能够显示出，相比4G时代的一路追赶，联发科在5G时代拥有了更强的技术，站在更高的起点。对高通、联发科这样的独立芯片厂商来说，华为、三星等大型手机厂商在4G时代积累了足够的实力，纷纷推出自家的5G芯片，恐怕是更加需要注意的转变。