神秘技术：三星将展示“虚拟人”项目成果，能自主生成表情动作

三星有望在周一的国际消费电子展（CES）上宣布其未来的“虚拟人”项目。

Neon虚拟人

在三星消费电子部门CEO Hyun-Suk Kim发表主题演讲之前，该公司Neon部门的社交媒体帐户已经透露了这项神秘技术。

上周末，一名Reddit用户声称在网站的源代码中找到了该项目未公开的视频。当Neon项目负责人普拉纳夫-米斯特里（Pranav Mistry）周末在Twitter上表示准备在CES上演示三星的Core R3技术时进一步引发了猜测。

此后，已泄漏的视频已被删除，但却可以让外界了解Neon正在创建的逼真的虚拟形象。该宣传片视频显示了一组酷似人类的人，但目前还不清楚其中究竟有多大部分是由电脑生成。

米斯特里周日发推文说，Core R3技术“现在可以自主创建新的表情，新的动作，新的对话（甚至在印地语中也是如此），与原始捕获的数据完全不同。”他展示了同一位女性的两张对比照片，上面覆盖着代码和其他图形。

米斯特里最近接受印度媒体采访时分享了他对“虚拟人”如何适应世界的看法。

“虽然电影可能会破坏我们的现实感，但‘虚拟人‘或’数字人’将成为现实。”米尔斯特里说，“数字人可以扩展其角色，成为我们日常生活的一部分：虚拟新闻主播、虚拟接待员，甚至是AI制作的电影明星。”

尽管目前还不清楚Neon到底是什么，但该公司却明确透露了它不会是什么。Neon在上个月的一条推文中写道，不要与三星的虚拟助手Bixby混为一谈。

该帐户写道：“Neon与Bixby无关，也跟你之前见过的任何东西无关。”

三星尚未对此置评。