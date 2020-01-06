支付宝2019年度账单正式发布：看看你花了多少钱，不再重视排名

IT之家1月6日消息 1月6日周一一大早，支付宝2019年度账单出炉了，在支付宝App中搜索“年度账单”即可开启。快来看看这一年你花了多少钱吧？不过2019年支付宝年度账单很特别，相比2018年更加克制，不再展示支付宝账单的花费排名。
在2019支付宝年度账单开启时，需要进行身份核验，看起来就是支付级别的安全性，只有你自己才能看到支付宝账单，确保了隐私性。
根据支付宝2019年度账单，
我已经和支付宝一起走过了3586天。
这一年在交通出行上花费最多，达到了4858元。
使用公共交通出行至少84次，最常用扫码乘地铁。
2019年，至少对204个外卖小哥说谢谢，5月份最忙，点的最多。
2019年，有7个朋友帮我浇水收能量，我帮25个朋友照料过他们的树，为1个公益林浇过水。
2019年，走了很多路，累计走的步数相当于绕走球场1049圈。
2019年，用支付宝办事少跑了5趟。
2019年，累计减排18.53kg，至今在威武、赤峰种下2棵树，在德钦、山西和顺认领了2平方米的保护地。
2019年，至少光顾了49个老板的生意，支付了至少615次。
已经参加集福3年了，新的一年集福即将开启。
最后，支付宝账单给出了2019年全年总支出，你也可以一键隐藏。2019年度关键词，感恩的心。
最后可以选择，2020年来了，我想要：好事连轴转。