支付宝2019年度账单正式发布：看看你花了多少钱，不再重视排名

IT之家1月6日消息 1月6日周一一大早，支付宝2019年度账单出炉了，在支付宝App中搜索“年度账单”即可开启。快来看看这一年你花了多少钱吧？不过2019年支付宝年度账单很特别，相比2018年更加克制，不再展示支付宝账单的花费排名。

在2019支付宝年度账单开启时，需要进行身份核验，看起来就是支付级别的安全性，只有你自己才能看到支付宝账单，确保了隐私性。

根据支付宝2019年度账单，