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支付宝2019年度账单上热搜，网友惊讶：不知道钱从哪儿来又在哪花了

2020/1/6 11:07:21来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月6日消息 1月6日周一一大早，支付宝2019年度账单出炉了，在支付宝App中搜索“年度账单”即可开启。快来看看这一年你花了多少钱吧？不过2019年支付宝年度账单很特别，相比2018年更加克制，不再展示支付宝账单的花费排名。

在2019支付宝年度账单开启时，需要进行身份核验，看起来就是支付级别的安全性，只有你自己才能看到支付宝账单，确保了隐私性。

2019支付宝年度账单发布后，很快就在新浪微博上了热搜榜，阅读量已经达到了3.5亿，讨论16.8万。很多人对居家生活、物业缴费和转账红包等选项的支出持怀疑态度。

网友表示，“2020年，少花钱，多种树吧”。也有网友质疑，自己没有这么多钱：“一年到头都挣不了多少钱，谁知道我是怎么花了这么多的”、“我什么时候这么有钱啊”、“我哪多出来了6W，生活费满打满算也就是1W5，我还是学生啊”。

很多网友表示，

我也不知道这些钱是从哪来的。

不知道钱从哪儿来又在哪花了。

我都没赚这么多，你支付宝都给我消费这么多？

自个居然花了这么多钱。

严重怀疑账单造假，我哪有那么多钱，这不吹牛逼么……

居家生活生活都包括什么啊 我都干了啥 我什么也不知道啊

真的被自己震惊到

......

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关键词：支付宝账单

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