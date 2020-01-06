铁路12306官方教你如何正确“操作”电子客票学生票

IT之家1月6日消息 随着中国铁路逐渐踏入电子客票时代，越来越多的人开始使用电子客票乘坐高铁，这其中自然也包括学生群体。对此铁路12306今日也总结了一份官方的电子客票学生票攻略，一起来看一下。

学生票的发售条件（以下条件缺一不可）：

• 在普通大专院校（含国家教育主管部门批准有学历教育资格的民办大学），军事院校，中、小学和中等专业学校、技工学校就读，没有工资收入的学生、研究生。

• 家庭居住地（父亲或母亲之中任何一方居住地）和学校所在地不在同一城市。

• 大中专学生凭附有加盖院校公章的减价优待凭证、学生火车票优惠卡和经学校注册的学生证，新生凭学校录取通知书，毕业生凭学校书面证明；小学生凭学校书面证明。可在优惠乘车区间之内，且优惠乘车区间限于家庭至院校（实习地点之间）。

• 每年乘车次数限于4次单程。当年未使用的次数不能留至下年使用。

哪些情况不能发售学生票

• 学校所在地有学生父或母其中一方时

• 学生因休学、复学、转学、退学时

• 学生往返于学校和实习地点时

• 学生证未按时办理学校注册的

• 学生证优惠乘车区间更改但未加盖学校公章的

• 没有“学生火车优惠卡”、“学生火车票优惠卡”不能识别或者与学生证记载不一致的

学生票票价如何计算

•硬座5折，普通旅客列车硬座享受半价优惠

•硬卧硬卧全价一1/2硬座使用普通旅客列车硬卧时，应当补收票价差额

•G/D/C字头二等座7•5折，动车组二等座享受公布票价的7.5折优惠

▲购买学生联程票时，只需扣减一次乘车次数。注意：如果票价进行浮动，按照最低票价计算。

学生优惠卡

电子客票学生票的优惠年度怎么计算呢？

• 一个优惠年度为每年10月1日....次年9月30日，一个优惠年度只能购买4次学生优惠票

什么时间段内可以使用学生票？

• 暑假6月1日.....9月30曰，寒假12月1日…次年3月31曰

学生优惠卡如何正确填写？

• 学生优惠卡内的信息必须填写规范，学校名称-与教育部的名称一致，优惠区间-12306官方购票网站内的车站名称

▲注意：学生优惠区间需要先变更成站到站才能做采集。

学生资质采集

什么是学生资质采集？

• 学生出具自己的学生证、身份证、优惠卡，在车站售票窗口或自助售（取）票机上办理的一次学生资质采集，以核实学生身份的真实性和购票优惠资格有效性(包括是否在读)。

多久采集一次优惠资质呢？

• 每个学年只需采集一次优惠资质以证明在读，之后方可享受电子客票一证通行的服务。（举例：寒假购买了回家的火车票，采集了优惠资质后，返程和暑假都不用再采集资质了，可以直接享受一证通行服务。）

学生资质采集有哪些方式？

• 学生未采集资质先在12306网站或12306手机APP上购票，乘车前需到车站办理资质采集后进站乘车。

• 学生提前在车站进行资质采集，之后再购票。

• 学生直接在车站凭优惠卡购票，系统将采集学生资质。

• 学生团体网站订票，乘车前需到车站办理资质采集后进站乘车。

电子客票学生票操作流程

• 符合购买学生票条件的旅客，乘车前应到车站指定售票窗口办理一次本人居民身份证件与学生优惠卡的资质采集（学生票需每学年乘车前办理一次），完成资质采集的学生旅客购票后可凭居民身份证件自助办理实名制验证和进出站检票手续。

• 铁路站车工作人员有权核对其减价优惠(待)凭证。

• 持学生票的旅客，乘车前未办理或未通过资质采集的将不予进站乘车。

▲乘车前不要忘记办理资质采集

如何判断所购车票是否为电子客票？

• 购票完成后，12306APP或网站会提示所购车票是否为电子客票。同时短信购票成功通知中也会提示是否为电子客票。

如何候补购票

学生票怎么进行候补购票呢？

• 在查询车票时，请不要勾选“学生票”。选择好车次后，提交候补订单时，勾选持有学生证的乘车人即可。

购买联程车票划几次呢？

• 学生购买联程票或乘车区间涉及动车组列车的，可分段购票。学生票分段发售时，由发售第一段车票的车站在学生优惠卡中划销次数，中转站凭上一段车票售票，不再划销乘车次数。

电子客票学生票如何退改签

电子客票学生票如何办理退票、改签？

• 学生旅客使用电子支付方式通过车站售票窗口、自动售取票机、铁路代售点和12306.cn网站购买的铁路电子客票，均可通过12306.cn网站或车站指定窗口办理退票、改签业务。

在12306.cn网站注册且通过手机APP成功完成人脸身份核验的学生旅客，也可通过12306.cn网站办理其他人用电子支付方式为其购买的电子客票退票、改签业务。已打印报销凭证的旅客，需到车站窗口办理退票、改签业务。

使用现金购买的学生票怎么退改签呢？

• 学生旅客使用现金方式购买的铁路电子客票，须到车站指定窗口办理退票、改签业务。已打印报销凭证的铁路电子客票办理退票、改签业务时，须收回报销凭证。旅客办理铁路电子客票改签后可重新打印购票信息单。

改签需要注意什么

• 开车前48小时(不含)以上可改签预售期内的其他列车，开车前48小时以内可改签开车前的其他车，也可改签开车后至票面日期当日24:00之间的其他车。

• 开车后旅客仍可改签当日其他列车，但只能在票面发站办理改签。

▲注意：一张车票只可办理一次改签