马云：中国教育的关键在校长，校长应是CEO有领导力

1月6日下午消息，马云在今日举行的马云乡村教育发展年会上表示，今天的教育，校长是关键，“校长必须是企业家、是CEO，必须有强大的领导力”。

“我认为今天的教育，校长是关键。国家的未来是孩子，孩子的关键是学校，学校的关键是校长”，马云认为，大部分农村老师离开学校的主要原因，是因为对校长不满意，“校长的管理水平，决定了老师的发展。校长没有愿景，老师就看不到希望，学生就很难有未来”。

在他看来，偏远的乡村中，校长的角色就是当地的教育部长，“优秀的校长，影响的是地方的教育水平，乃至经济和文化水平”。

马云呼吁，“帮帮校长。教育的问题，关键点是校长的问题”。过往几十年，大部分校长都是自学成才，自己摸索。今天马云基金会创办校长论坛，目的是搭建平台，让校长们自己交流学习成长分享。

“校长必须是企业家、是CEO，必须有强大的领导力”，他认为，改变中国教育，教育部固然重要，但担起重任的人是校长，“当好校长，不是权力，而是远见、担当和实实在在的措施。校长是真正的领导者，责任是让老师对教书更有兴趣。当校长不仅要为学生负责，更要为老师负责，让老师看到希望，帮助老师成功”，“校长不好，老师不可能留住。校长不支持老师，老师不可能教的好书”。