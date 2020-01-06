马云分享自己的三个秘密：回邮件不超过三个字

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1月6日下午消息，在今日举行的马云乡村教育发展年会上，马云分享了他的三个秘密。
第一，在过去20年中，他最讨厌别人发邮件，“后来我想了一个办法，100封只回3封，每封只回三个字：同意、不同意、重新写！”从此以后，给他发邮件的人越来越少。
第二，马云在公司严禁“最佳销售当销售主管”。他认为，最佳销售是只个人卖得好，而主管是要教别人如何卖得好，本质上有所区别。
第三，马云讨厌签字，“签了半年字后，我就找了个喜欢签字且字写得好看的人代签。我的时间不应该浪费在这件事儿上”。
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