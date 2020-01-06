内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

特斯拉股价大幅上扬，马斯克净资产3个月增加60亿美元

2020/1/6 21:34:30来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间1月6日晚间消息，据国外媒体报道，在一系列利好因素的推动下，包括完成了2019年的交付量目标，特斯拉股价近期大幅上扬，推动特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）的个人财富增长近60亿美元。

在经历了开局不顺之后，特斯拉在2019年结束时，向华尔街兑现了承诺，完成了36万辆电动汽车的交付目标。为此，特斯拉股价在2020年新年伊始大幅上扬，同时也大幅增加了公司CEO马斯克的个人财富。

据国外媒体汇编的数据显示，在进入2020年之后，马斯克的净资产增至285亿美元。这意味着在过去的三个月里，马斯克的财富增加了近60亿美元，使得他在美国富豪榜上排名上升至第20位。

特斯拉上周五宣布，该公司2019年第四季度交付了约11.2万辆电动汽车，全年交付了约36.75万辆，从而完成了预期目标。去年第四季度，特斯拉电动汽车产量达到了约10.5万辆，交付量达到约11.2万辆，这两项指标均创下历史新高。

整个2019年，特斯拉交付了约36.75万辆电动汽车，比前一年增长了50%，与公司的指导性预期（36万辆至40万辆）相一致。在这一利好消息发布前，特斯拉在第三季度还意外实现盈利。另外，其上海工厂也开始投产运营，并将于明日正式向消费者交付车辆。

相比之下，特斯拉在去年年初遭遇困境后，在2019年上半年损失逾1/3的市值。但在过去的六个月里，特斯拉市值增加了380亿美元，达到近800亿美元。而马斯克拥有特斯拉约20%的股份，是该公司的最大单一股东。

展望未来，预计今年又将是特斯拉需求创纪录的一年。据分析师预计，特斯拉今年将交付46.3万辆电动汽车，意味着年增长率将超过25%。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉马斯克

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    