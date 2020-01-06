特斯拉股价大幅上扬，马斯克净资产3个月增加60亿美元

北京时间1月6日晚间消息，据国外媒体报道，在一系列利好因素的推动下，包括完成了2019年的交付量目标，特斯拉股价近期大幅上扬，推动特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）的个人财富增长近60亿美元。

在经历了开局不顺之后，特斯拉在2019年结束时，向华尔街兑现了承诺，完成了36万辆电动汽车的交付目标。为此，特斯拉股价在2020年新年伊始大幅上扬，同时也大幅增加了公司CEO马斯克的个人财富。

据国外媒体汇编的数据显示，在进入2020年之后，马斯克的净资产增至285亿美元。这意味着在过去的三个月里，马斯克的财富增加了近60亿美元，使得他在美国富豪榜上排名上升至第20位。

特斯拉上周五宣布，该公司2019年第四季度交付了约11.2万辆电动汽车，全年交付了约36.75万辆，从而完成了预期目标。去年第四季度，特斯拉电动汽车产量达到了约10.5万辆，交付量达到约11.2万辆，这两项指标均创下历史新高。

整个2019年，特斯拉交付了约36.75万辆电动汽车，比前一年增长了50%，与公司的指导性预期（36万辆至40万辆）相一致。在这一利好消息发布前，特斯拉在第三季度还意外实现盈利。另外，其上海工厂也开始投产运营，并将于明日正式向消费者交付车辆。

相比之下，特斯拉在去年年初遭遇困境后，在2019年上半年损失逾1/3的市值。但在过去的六个月里，特斯拉市值增加了380亿美元，达到近800亿美元。而马斯克拥有特斯拉约20%的股份，是该公司的最大单一股东。

展望未来，预计今年又将是特斯拉需求创纪录的一年。据分析师预计，特斯拉今年将交付46.3万辆电动汽车，意味着年增长率将超过25%。