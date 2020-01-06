特斯拉Model 3即将超越日产聆风，成为史上最畅销电动汽车

1月6日消息，据国外媒体报道，特斯拉Model 3即将超越日产聆风（Nissan LEAF），成为史上最畅销电动汽车。

特斯拉近日发布公告称，在去年第四季度，他们共生产了104891辆汽车，同时交付了112000辆，两项数据都创下了公司记录。

去年Q4，交付的11.2万辆，92550辆为Model 3，19450辆为Model S和Model X。

据外媒统计，自成立以来，特斯拉累计交付约90万辆电动汽车，其中448,634辆为Model 3电动汽车（初步统计）。

特斯拉Model 3在2017年，2018年，2019年的交付量分别为1764辆，146055辆，300815辆。

日产在2019年3月5日曾宣布，自2010年12月以来，日产聆风销量达到40万辆。日产聆风也是首款达到这一销量水平的电动汽车。

外媒预计，日产聆风到2019年年底的累计销量约为45万辆至46万辆。

也就是说，特斯拉Model 3有望在几周内赶上日产聆风，成为史上最畅销电动汽车。

另外，特斯拉还有望成为首家累计销售100万辆电动汽车的厂商。

受众多利好消息推动，特斯拉股价连创新高。上周五收盘，特斯拉股价上涨2.96%至443.01美元，市值达到约800亿美元。