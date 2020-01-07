中国移动首次高精度卫星定位基准站集采结果公示：中海达、北斗星通等4家中标

近日，中国移动2019年HAP（高精度卫星定位基准站）设备集采项目的中标候选人公示，广州中海达卫星导航、上海司南卫星导航、广州南方测绘、北京北斗星通导航4家企业中标。

具体中标候选人的投标报价及中标情况见下表：

据招标公告显示，本次采购的产品为高精度卫星定位基准站，采购规模为基准站设备4400套，最高预算33611.3274万元（不含税）。

本项目不划分标包，采用份额招标，中标人数量及份额为：

当参与综合排名的供应商数量≥6家，选取4家中标：第一名中40%、第二名中30%、第三名中20%、第四名中10%；当参与综合排名的供应商数量=5家，选取3家中标，第一名中50%、第二名中30%、第三名中20%；当参与综合排名的供应商数量<5时，则重新招标。

据了解，卫星导航定位基准站网不仅是提供国家、区域、全球高精度时空基准的重要基础设施，也是导航与位置服务、精密卫星定轨、地质灾害监测等工程和科学研究的重要支撑。当前，随着基准站网规模的不断增加、观测数据的不断积累以及我国北斗系统的逐步建成，无论在卫星导航定位数据处理理论还是应用方面，基准站网的发展面临着不少机遇。

本次为中国移动第一次大规模采购高精度卫星定位基准站。从中标结果看，本次中标的企业均为国内非常知名的卫星导航领域专业单位。表明中国移动进军精准定位进入了实施阶段，同时也为5G的定位、时间切片市场打开了大门。