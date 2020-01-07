内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

中国移动首次高精度卫星定位基准站集采结果公示：中海达、北斗星通等4家中标

2020/1/7 7:09:09来源：C114中国通信网作者：焦焦责编：骑士评论：

近日，中国移动2019年HAP（高精度卫星定位基准站）设备集采项目的中标候选人公示，广州中海达卫星导航、上海司南卫星导航、广州南方测绘、北京北斗星通导航4家企业中标。

具体中标候选人的投标报价及中标情况见下表：

据招标公告显示，本次采购的产品为高精度卫星定位基准站，采购规模为基准站设备4400套，最高预算33611.3274万元（不含税）。

本项目不划分标包，采用份额招标，中标人数量及份额为：

当参与综合排名的供应商数量≥6家，选取4家中标：第一名中40%、第二名中30%、第三名中20%、第四名中10%；当参与综合排名的供应商数量=5家，选取3家中标，第一名中50%、第二名中30%、第三名中20%；当参与综合排名的供应商数量<5时，则重新招标。

据了解，卫星导航定位基准站网不仅是提供国家、区域、全球高精度时空基准的重要基础设施，也是导航与位置服务、精密卫星定轨、地质灾害监测等工程和科学研究的重要支撑。当前，随着基准站网规模的不断增加、观测数据的不断积累以及我国北斗系统的逐步建成，无论在卫星导航定位数据处理理论还是应用方面，基准站网的发展面临着不少机遇。

本次为中国移动第一次大规模采购高精度卫星定位基准站。从中标结果看，本次中标的企业均为国内非常知名的卫星导航领域专业单位。表明中国移动进军精准定位进入了实施阶段，同时也为5G的定位、时间切片市场打开了大门。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国移动卫星基站

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    