内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

三星Galaxy Fold 2最新渲染图曝光：打孔折叠屏设计，后置双摄

2020/1/7 8:34:31来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月7日消息 继早前疑似三星Galaxy Fold 2真机上手照片曝光后，今日荷兰科技媒体LSTSGODTGITAL再度放出一组三星Galaxy Fold 2的最新高清渲染图，一起来看一下。

从图片来看，三星第二代Galaxy Fold的外观将与摩托罗拉RAZR 2019类似：同样采用翻盖设计。值得注意的是三星电子先前已注册了超薄玻璃（UTG）的商标名称，其厚度小于100微米（µm），有望在三星Galaxy Fold 2上应用。UTG材料的显示效果更好，而且抗划伤性也更高。不过超薄玻璃更难生产，自然最后成品也就也更昂贵。至于三星Galaxy Fold则仍然使用的是聚酰胺塑料。

根据目前的爆料信息显示，预计三星Galaxy Fold 2将配备6.7英寸可折叠动态AMOLED屏幕，前部还将配有一块小的通知屏幕来显示时间，日期和电池电量。而通知屏幕的旁边是双摄像头和闪光灯，目前尚无有关相机系统分辨率的信息。

近日三星正式官宣将于2月11日召开Galaxy Unpacked 2020活动并暗示将在活动中发布三星Galaxy S20以及三星Galaxy Fold 2，三星官方将在发布会上揭开第二代可折叠手机的真容，敬请期待。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星Galaxy Fold 2

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    