三星Galaxy Fold 2最新渲染图曝光：打孔折叠屏设计，后置双摄

IT之家1月7日消息 继早前疑似三星Galaxy Fold 2真机上手照片曝光后，今日荷兰科技媒体LSTSGODTGITAL再度放出一组三星Galaxy Fold 2的最新高清渲染图，一起来看一下。

从图片来看，三星第二代Galaxy Fold的外观将与摩托罗拉RAZR 2019类似：同样采用翻盖设计。值得注意的是三星电子先前已注册了超薄玻璃（UTG）的商标名称，其厚度小于100微米（µm），有望在三星Galaxy Fold 2上应用。UTG材料的显示效果更好，而且抗划伤性也更高。不过超薄玻璃更难生产，自然最后成品也就也更昂贵。至于三星Galaxy Fold则仍然使用的是聚酰胺塑料。

根据目前的爆料信息显示，预计三星Galaxy Fold 2将配备6.7英寸可折叠动态AMOLED屏幕，前部还将配有一块小的通知屏幕来显示时间，日期和电池电量。而通知屏幕的旁边是双摄像头和闪光灯，目前尚无有关相机系统分辨率的信息。

近日三星正式官宣将于2月11日召开Galaxy Unpacked 2020活动并暗示将在活动中发布三星Galaxy S20以及三星Galaxy Fold 2，三星官方将在发布会上揭开第二代可折叠手机的真容，敬请期待。