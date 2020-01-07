工信部批准《5G移动通信网 核心网总体技术要求》等447项行业标准：通信行业32项，电子行业14项

序号 标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 实施日期

通信行业

1 YD/T 3615-2019 5G移动通信网 核心网总体技术要求 本标准规定了基于SA架构的5G核心网总体技术要求，包括系统架构、高层功能特性、与4G网络互操作、网络功能服务架构等。 本标准适用于基于SA架构的5GC核心网网络功能，包括AMF、SMF、UPF、UDM、AUSF、NRF、NSSF等。



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2 YD/T 3616-2019 5G移动通信网 核心网网络功能技术要求 本标准规定了基于SA架构的5G核心网网络功能技术要求，内容包括网络功能发现与选择，控制面网络功能的服务，控制面和用户面协议栈等。 本标准适用于基于SA架构的5G核心网网络功能，包括AMF、SMF、UPF、UDM、AUSF、NRF、NSSF等。



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3 YD/T 3617-2019 5G移动通信网 核心网网络功能测试方法 本标准规定了基于SA架构的5G核心网系统功能和业务流程相关的测试内容和测试方法。 本标准适用于基于SA架构的5G移动通信网核心网网络功能，包括AMF、SMF、UPF、NRF、UDM、AUSF、NSSF等。



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4 YD/T 3618-2019 5G数字蜂窝移动通信网 无线接入网总体技术要求(第一阶段） 本标准规定了5G无线网的总体技术要求（第一阶段），包括无线网的网络架构、5G NR空口的功能要求等。 本标准适用于5G数字蜂窝移动通信网基站设备和终端。



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5 YD/T 3619-2019 5G数字蜂窝移动通信网 NG接口技术要求和测试方法（第一阶段） 本标准规定了5G数字蜂窝移动通信网（第一阶段）的NG接口相关功能要求、测试结构及配置、NG应用层协议测试、用户面GTP-U协议测试和PDU Session用户面协议测试。 本标准适用于5G数字蜂窝移动通信网（第一阶段）的NG接口、基站设备、移动性管理实体设备和服务网关设备。



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6 YD/T 3620-2019 5G数字蜂窝移动通信网 Xn/X2接口技术要求和测试方法(第一阶段） 本标准规定了5G数字蜂窝移动通信网（第一阶段）的Xn/X2接口相关功能要求、测试结构及配置、Xn接口基本移动性过程、NR双连接、Xn接口全局过程和EN-DC X2接口测试。 本标准适用于5G数字蜂窝移动通信网（第一阶段）的基站设备。



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7 YD/T 3621.1-2019 面向5G前传的N×25Gbit/s波分复用无源光网络(WDM-PON) 第1部分：总体 本部分规定了面向5G前传网络承载需求的基于波长路由的N×25Gbit/s波分复用无源光网络系统的网络架构、业务和接口要求、系统功能要求、管理维护要求和其它要求等。 本部分适用于公众电信网环境下的基于波长路由的N×25Gbit/s波分复用无源光网络设备，专用电信网也可参照使用。



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8 YD/T 3621.2-2019 面向5G前传的N×25Gbit/s波分复用无源光网络(WDM-PON) 第2部分：PMD 本部分规定了面向5G前传网络承载需求的基于波长路由的N×25Gbit/s WDM-PON系统的物理层、收发器指标以及性能指标要求。 本部分适用于公众电信网环境下的基于波长路由的N×25Gbit/s WDM-PON设备，专用电信网也可参照使用。



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9 YD/T 3625-2019 5G数字蜂窝移动通信网 无源天线阵列技术要求（<6GHz） 本标准规定了5G大规模无源天线阵列的电性能及机械性能要求，明确电路参数指标、方向图指标以及环境可靠性试验的测试要求及方法； 本标准适用于5G数字蜂窝移动通信网中非AAU设备的无源天线阵列。 本标准适用于工作频段为6GHz以下，包含但不限于以下工作频段2515MHz～2675MHz、 3400MHz～3600MHz和4800MHz～5000MHz。



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10 YD/T 3626-2019 5G数字蜂窝移动通信网 无源天线阵列测试方法（<6GHz） 本标准规定了5G大规模无源天线阵列电性能及机械性能的验证测量方法以及测试场地和环境要求。 本标准适用于5G数字蜂窝移动通信网中非AAU设备的无源天线阵列。 本标准适用于工作频段为6GHz以下，包含但不限于以下工作频段2515MHz～2675MHz、 3400MHz～3600MHz和4800MHz～5000MHz。



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11 YD/T 3627-2019 5G数字蜂窝移动通信网 增强移动宽带终端设备技术要求（第一阶段） 本标准规定了6GHz以下频段5G增强移动宽带终端设备的传输能力、业务能力、基本协议功能、射频、功耗、接口、安全等方面的要求。 本标准适用于支持增强移动宽带场景（eMBB）的6GHz以下频段的面向非独立组网（Non-Stand Alone）和独立组网（Stand Alone）的5G终端。



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12 YD/T 3628-2019 5G移动通信网 安全技术要求 本标准规定了5G移动通信网的安全技术要求，主要包括5G网络的安全架构、安全需求、安全功能要求以及相关安全流程等。 本标准适用于独立组网与非独立组网的5G移动通信网络。



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13 YD/T 2583.17-2019 蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第17部分：5G基站及其辅助设备 本部分规定了5G数字移动通信系统基站设备、辅助射频放大器、中继器及其辅助设备的电磁兼容性要求及测量方法。 本部分适用5G数字移动通信系统的固定或移动基站无线设备、辅助射频放大器、中继器及其相应的辅助设备。



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14 YD/T 2583.18-2019 蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第18部分：5G用户设备和辅助设备 本部分规定了5G蜂窝式移动通信系统用户设备及其辅助设备的电磁兼容性要求，包括测量方法、频率范围、限值和性能判据。 本部分适用于便携和车载使用的用户设备，也适用于使用电源供电且在固定位置使用的用户设备，同时适用于5G蜂窝式通信系统的各类数据终端设备。



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15 YD/T 3622-2019 低功耗短距离可见光通信技术要求 本标准规定了低功耗短距离可见光通信技术的系统架构、物理层、链路层和节点设备技术要求。 本标准适用于利用有线或无线方式进行低速物联网可见光通信的场景。



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16 YD/T 3623-2019 接入网技术要求 超高速数字用户线（FAST）设备功能及管理接口 本标准规定了FTTdp场景下，对超高速数字用户线（FAST）的DP（分布点）端和用户端设备的管理方法，以及管理控制接口，包括FAST设备管理的架构和需求，基于YANG 数据模型的FAST设备管理的接口要求。 本标准适用于公用电信网的FAST的DP端和用户端设备，以及具有或包含FAST线路收发器的其它系统。专用电信网也可参考使用。



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17 YD/T 1548.1-2019 WCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法（第三阶段） 第1部分：基本功能、业务和性能测试 本部分规定了900MHz/2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网第三阶段的WCDMA终端设备（UE）功能、性能、业务、环境和可靠性、电池和充电器等方面的测试方法。 本部分适用于第三阶段的900MHz/2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网各类型的单模终端，和双模终端、多模终端的WCDMA模块。 YD/T 1548.1-2009

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18 YD/T 1547-2019 WCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求（第三阶段） 本标准规定了900MHz/2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网第三阶段的WCDMA终端设备（UE）功能、性能、接口、环境和可靠性、电池和充电器等方面的要求 本标准适用于第三阶段的900MHz/2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信网各类型的单模终端和双模终端、多模终端的WCDMA模块。 YD/T 1547-2009

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19 YD/T 3624-2019 核心网控制面网元虚拟化 对物理服务器的要求 本标准规定了核心网控制网元虚拟化对物理服务器的要求，涉及服务器配置、服务器形态、服务器可靠性、服务器环境适应性、服务器与虚拟层兼容性、服务器管理和服务器安全等方面的要求。 本标准适用于虚拟化核心网控制面网元的服务器要求。



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20 YD/T 3604-2019 TD-LTE数字蜂窝移动通信网家庭基站网关设备技术要求 本标准规定了TD-LTE家庭基站系统中的网关设备的安全网关和信令网关技术要求以及备份、可用性、安全、防护和供电等要求。 本标准适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网家庭基站网关设备。



2020-04-01

21 YD/T 3605-2019 LTE数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求（第三阶段） 本标准规定了引入基于三载波聚合、高阶调制、双连接等技术，对第三阶段终端设备（UE）数据业务方面功能和性能要求、功耗要求、接口要求、可靠性要求、电磁兼容要求、比吸收率要求以及电池和充电器要求等。 本标准适用于所有第三阶段LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。



2020-04-01

22 YD/T 3606-2019 LTE数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法（第三阶段） 本标准规定了引入基于三载波聚合、高阶调制、双连接等技术的LTE终端设备在业务功能、射频性能、无线资源管理，协议一致性以及网络兼容性等方面的测试方法。 本标准适用于所有第三阶段LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。



2020-04-01

23 YD/T 3607-2019 TD-LTE数字蜂窝移动通信网 基站设备测试方法（第三阶段） 本标准规定了引入载波聚合、多天线技术增强、ePDCCH、双连接、小小区增强等LTE-A增强技术，对TD-LTE基站提出的新的功能要求、性能要求的测试方法。 本标准适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网宏覆盖、中等覆盖和本地覆盖基站设备。



2020-04-01

24 YD/T 3608-2019 LTE FDD数字蜂窝移动通信网 基站设备测试方法（第三阶段） 本标准规定了引入载波聚合、多天线技术增强、ePDCCH、双连接、小小区增强等LTE-A增强技术，对LTE FDD基站提出的新的功能要求、性能要求的测试方法。 本标准适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网宏覆盖、中等覆盖和本地覆盖基站设备。



2020-04-01

25 YD/T 3609-2019 信息通信业服务现场管理实施指南 本标准规定了信息通信业服务现场管理的基本理念和要求。 本标准适用于各类基础电信业务和增值电信业务运营企业对实体营业厅、客服中心、装维服务中心等与顾客直接接触（包含现场员工与顾客在柜面服务，上门服务，以及通过电话、短信、视频、互联网等方式的相互沟通）的服务现场进行管理，也可以作为外部组织对企业的服务现场管理水平进行评价的依据。



2020-04-01

26 YD/T 3610-2019 LTE用户驻地设备（CPE）技术要求 本标准规定了基于LTE的用户驻地设备的技术要求，包括通信接口、功能、网络信息安全、性能、电源、环境适应性、电气安全、防雷以及电磁兼容性等的要求。 本标准适用于公众电信网环境下的LTE CPE。



2020-04-01

27 YD/T 3611-2019 LTE用户驻地设备（CPE）测试方法 本标准规定了基于LTE的用户驻地设备的测试方法，包括接口、功能、网络信息安全、性能、环境适应性、电气安全、防雷以及电磁兼容性等的测试方法。 本标准适用于公众电信网环境下的LTE CPE。



2020-04-01

28 YD/T 2864-2019 LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模双卡多待终端设备技术要求 本标准规定了LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模双卡多待终端设备所特有的功能、性能、接口、环境、可靠性以及电磁兼容性等方面的技术要求。 本标准适用于支持SIM卡、USIM卡的LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模双卡多待终端设备。 YD/T 2864-2015

2020-04-01

29 YD/T 2865-2019 LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模双卡多待终端设备测试方法 本标准规定了LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模双卡多待终端设备所特有的功能、性能、接口、环境、可靠性以及电磁兼容性等方面的测试方法和要求。 本标准适用于支持SIM卡、USIM卡的LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模双卡多待终端设备。 YD/T 2865-2015

2020-04-01

30 YD/T 3612-2019 电信网络不良语音信息处置规范 本标准主要规范电信网络不良语音信息的处置定级、方法和流程。 本标准主要适用于电信运营企业（包括基础电信企业、移动转售业务经营者和增值电信企业）对不良语音信息的处置，其他开展通信语音业务的企业或组织可以参考使用。



2020-04-01

31 YD/T 3613-2019 HF固定无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 本标准规定了对HF固定无线电监测测向系统性能参数进行开场测试的方法，包括开场测试条件、进行开场测试系统性能参数以及各项性能测试方法等。测试的性能参数包括天波测向精度、地波测向精度、系统监测灵敏度、系统测向灵敏度、系统频率准确度、监测最小信号时长、测向最小信号时长和测向系统互调抑制度。 本标准适用于HF频段内的固定无线电监测测向系统。



2020-04-01