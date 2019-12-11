工信部第三批行业标准制修订项目计划：5G、IPv6、人工智能在列

IT之家12月11日消息 今日，工信部印发了2019年第三批行业标准制修订项目计划的通知。第三批行业标准制修订项目包括人工智能、工业互联网、车联网、5G、超高清视频、IPv6、区块链、未来网络等526项。

2019年第三批共安排项目计划526项。其中制定394项、修订132项；重点专项标准279项、基础公益类标准48项、一般标准199项；产品类标准456项、工程建设标准6项、节能与综合利用标准64项。

以下为《工业和信息化部办公厅关于印发2019年第三批行业标准制修订项目计划的通知》全文：

根据工业通信业行业标准制修订工作的总体安排，我部编制完成了2019年第三批行业标准制修订计划。现印发给你们，请认真组织落实。具体要求如下：

一、标准起草单位要注意做好标准制定与技术创新、试验验证、知识产权处置、产业化推进、应用推广的统筹协调。

二、有关行业协会（联合会）、标准化技术组织、标准化专业机构等主管单位要尽早安排，将文件及时转发至主要起草单位，并做好标准组织起草、意见征求和技术审查等工作，把好技术审查关。

三、部机关相关司局要做好行业标准制修订过程的管理工作，确保标准的质量和水平。

四、在计划的执行过程中，如需对标准项目进行调整，按有关规定办理。

工业和信息化部办公厅

2019年11月14日